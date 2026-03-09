Trabalhe Essa Ideia inaugura novo espaço com aulão de teatro e música

A produtora cultural e escola de artes cênicas Trabalhe Essa Ideia promove, neste sábado (14/3), um aulão de inauguração para celebrar a abertura da nova estrutura da produtora, que passa a ocupar todo o subsolo do bloco B da 708/709, na Asa Norte. A programação vai de 9h às 18h, com atividades para bebês a partir de 6 meses de idade até adultos.
Entre as modalidades disponíveis estão musicalização, dança, teatro, música, sapateado, capoeira, jazz, artes, canto, balé, cardioballet e musical. Alunos regulares da escola podem participar gratuitamente de todas as atividades; o público externo deve fazer a inscrição por meio de formulário on-line, com valor de R$10. A proposta é apresentar as modalidades oferecidas pela produtora por meio de aulas ministradas pelos professores da escola.
Nos dias 28 e 29 de março, no mesmo local, a Trupe Trabalhe Essa Ideia apresenta a peça Cartas para Elsi. As sessões serão realizadas às 19h. O espetáculo marca a abertura das atividades do Teatro Engrenagem, grupo cênico da produtora, no novo espaço.
Inspirada em Franz Kafka, a peça acompanha os últimos meses de vida do escritor que, ao encontrar uma menina que perdeu a boneca, passa a escrever cartas narrando as aventuras do brinquedo pelo mundo. Os ingressos custam R$10, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.
Confira a programação completa do aulão:
De 6 meses aos 4 anos e meio:
09h às 09h45 – Musicalização, com os professores Jackson Bauer e Izabelle Mour;
10h às 10h45 – Dança, com a professora Fernanda Vasques.
De 4 anos e meio aos 7 anos:
09h às 10h – Teatro, com a professora Suelem Araújo;
10h às 11h – Música, com o professor Jackson Bauer;
11h às 12h – Sapateado, com a professora Fernanda Vasques;
14h às 15h – Teatro, com o professor Gabriel Neves;
15h às 16h – Artes, com a professora Diana Belloni;
16h às 17h – Capoeira, com a professora Marceli Bassôa.
De 8 aos 12 anos:
09h às 10h – Sapateado, com a professora Laura Querino;
10h às 11h – Musical, com as professoras Glenda Cury e Larissa Rosa;
11h às 12h – Teatro, com a professora Izabelle Mour;
14h às 15h – Teatro, com a professora Paula Hesketh;
15h às 16h – Jazz, com a professora Jéssica Crestani;
16h às 17h – Artes, com a professora Diana Belloni.
De 13 aos 17 anos:
11h às 12h – Teatro, com o professor Gabriel Neves;
12h às 13h – Canto, com a professora Larissa Rosa;
14h às 15h – Musical, com os professores Felipe Vasques e Alessandra Maraschino;
15h às 16h – Sapateado, com a professora Fernanda Vasques;
16h às 17h – Canto, com o professor Fernando Bastos;
17h às 18h – Jazz, com a professora Jéssica Crestani.
A partir dos 18 anos:
10h às 11h – Musical, com os professores Felipe Vasques e Fernando Bastos;
11h às 12h – Cardioballet, com a professora Joana Azevedo;
12h às 13h – Teatro, com a professora Gabriela Abreu;
13h às 14h – Balé, com a professora Fernanda Vasques;
14h às 15h – Jazz, com a professora Jéssica Crestani;
15h às 16h – Canto Coral, com o professor Fernando Bastos;
16h às 17h – Sapateado, com o professor Felipe Vasques;
17h às 18h – Musical, com as professoras Alessandra Maraschino e Fernanda Vasques;
17h às 18h – Artes, com a professora Diana Belloni.
Serviço
Inauguração do novo espaço da Trabalhe Essa Ideia
Na SHCGN 708/709, bloco B, entrada 30. Aulão de inauguração neste sábado (14/3), de 9h às 18h; inscrições por meio de formulário virtual, com taxa de R$10. Espetáculo Cartas Para Elsi, nos dias 28 e 29 de março, às 19h; ingressos a R$10, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.