Trabalhe Essa Ideia inaugura novo espaço com aulão de teatro e música

Produtora cultural e escola de artes cênicas Trabalhe Essa Ideia inaugura novo espaço na Asa Norte com aulão de teatro, música e dança neste sábado (14/3)

Trabalhe Essa Ideia inaugura novo espaço cultural na Asa Norte - (crédito: Fernanda Resende)
Trabalhe Essa Ideia inaugura novo espaço cultural na Asa Norte - (crédito: Fernanda Resende)

A produtora cultural e escola de artes cênicas Trabalhe Essa Ideia promove, neste sábado (14/3), um aulão de inauguração para celebrar a abertura da nova estrutura da produtora, que passa a ocupar todo o subsolo do bloco B da 708/709, na Asa Norte. A programação vai de 9h às 18h, com atividades para bebês a partir de 6 meses de idade até adultos. 

Entre as modalidades disponíveis estão musicalização, dança, teatro, música, sapateado, capoeira, jazz, artes, canto, balé, cardioballet e musical. Alunos regulares da escola podem participar gratuitamente de todas as atividades; o público externo deve fazer a inscrição por meio de formulário on-line, com valor de R$10. A proposta é apresentar as modalidades oferecidas pela produtora por meio de aulas ministradas pelos professores da escola. 

Nos dias 28 e 29 de março, no mesmo local, a Trupe Trabalhe Essa Ideia apresenta a peça Cartas para Elsi. As sessões serão realizadas às 19h. O espetáculo marca a abertura das atividades do Teatro Engrenagem, grupo cênico da produtora, no novo espaço. 

Inspirada em Franz Kafka, a peça acompanha os últimos meses de vida do escritor que, ao encontrar uma menina que perdeu a boneca, passa a escrever cartas narrando as aventuras do brinquedo pelo mundo. Os ingressos custam R$10, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. 

Confira a programação completa do aulão: 

De 6 meses aos 4 anos e meio:

09h às 09h45 – Musicalização, com os professores Jackson Bauer e Izabelle Mour;

10h às 10h45 – Dança, com a professora Fernanda Vasques.


De 4 anos e meio aos 7 anos:

09h às 10h – Teatro, com a professora Suelem Araújo;

10h às 11h – Música, com o professor Jackson Bauer;

11h às 12h – Sapateado, com a professora Fernanda Vasques;

14h às 15h – Teatro, com o professor Gabriel Neves;

15h às 16h – Artes, com a professora Diana Belloni;

16h às 17h – Capoeira, com a professora Marceli Bassôa.


De 8 aos 12 anos:

09h às 10h – Sapateado, com a professora Laura Querino;

10h às 11h – Musical, com as professoras Glenda Cury e Larissa Rosa;

11h às 12h – Teatro, com a professora Izabelle Mour;

14h às 15h – Teatro, com a professora Paula Hesketh;

15h às 16h – Jazz, com a professora Jéssica Crestani;

16h às 17h – Artes, com a professora Diana Belloni.


De 13 aos 17 anos:

11h às 12h – Teatro, com o professor Gabriel Neves;

12h às 13h – Canto, com a professora Larissa Rosa;

14h às 15h – Musical, com os professores Felipe Vasques e Alessandra Maraschino;

15h às 16h – Sapateado, com a professora Fernanda Vasques;

16h às 17h – Canto, com o professor Fernando Bastos;

17h às 18h – Jazz, com a professora Jéssica Crestani.


A partir dos 18 anos:

10h às 11h – Musical, com os professores Felipe Vasques e Fernando Bastos;

11h às 12h – Cardioballet, com a professora Joana Azevedo;

12h às 13h – Teatro, com a professora Gabriela Abreu;

13h às 14h – Balé, com a professora Fernanda Vasques;

14h às 15h – Jazz, com a professora Jéssica Crestani;

15h às 16h – Canto Coral, com o professor Fernando Bastos;

16h às 17h – Sapateado, com o professor Felipe Vasques;

17h às 18h – Musical, com as professoras Alessandra Maraschino e Fernanda Vasques;

17h às 18h – Artes, com a professora Diana Belloni.

Serviço

Inauguração do novo espaço da Trabalhe Essa Ideia

Na SHCGN 708/709, bloco B, entrada 30. Aulão de inauguração neste sábado (14/3), de 9h às 18h; inscrições por meio de formulário virtual, com taxa de R$10. Espetáculo Cartas Para Elsi, nos dias 28 e 29 de março, às 19h; ingressos a R$10, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

