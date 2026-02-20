Bloco do Amor é o grande campeão do CB Folia 2026; saiba mais

Bloco com trajetória de 11 anos superou expectativas diante da mudança de local e estrutura - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vibração das ruas consagrou o Bloco do Amor como o grande vencedor da 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026, promovido pelo Correio Braziliense. Com animação contagiante, organização elogiada e um público que transformou o bloco em um espetáculo de cores e celebração, o grupo conquistou o primeiro lugar na avaliação da comissão julgadora.

O prêmio reconhece os blocos que mais se destacaram durante o carnaval do Distrito Federal, considerando critérios como animação (peso 5), estrutura (peso 2), respeito ao próximo (peso 2) e sustentabilidade (peso 1). O Bloco do Amor, conhecido por levantar pautas de diversidade, inclusão e resistência, se sobressaiu principalmente pela energia do público, segurança e pela capacidade de envolver foliões de todas as idades em um clima de união.

Fundado em 2015, o Bloco do Amor nasceu com o propósito de ocupar o centro de Brasília com manifestos político-poéticos de respeito, diversidade e afeto coletivo. A edição de 2026, nos arredores da Biblioteca e do Museu Nacional, consolidou o carnaval brasiliense como plural e democrático. Ao levar multidões às ruas com segurança e organização, o campeão simboliza o espírito da folia no DF: diverso, vibrante e acolhedor.

A artista e coordenadora de mídias do Bloco do Amor, Bianca Ludgero, celebrou o reconhecimento e destacou os bastidores da folia. “Receber essa premiação é muito gratificante, porque fazer carnaval dá trabalho, é um caos organizado”, afirmou. Segundo ela, a conquista representa o esforço coletivo de quem constrói o bloco ao longo de todo o ano.

Bianca também fez questão de agradecer ao público que acompanha o grupo. “Temos uma trajetória de 11 anos. Muito obrigada pela presença, por todo o amor, e seguimos em frente junto com a comunidade LGBT. O carnaval tem que ter amor, tem que ter respeito e empatia por todo mundo, tanto os foliões quanto a galera que está produzindo”.



