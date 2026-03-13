Detran-DF abre vagas para nova turma de Curso Especializado de Motofrete

Por João Pedro Zamora*—O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu as inscrições para a nova turma do Curso Especializado de Motofrete. As aulas começam em 23 de março e vão até 28 de março, das 8h às 12h10, na Escola Pública de Trânsito (EPT), localizada na 913 Sul.

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Para se inscrever, os condutores precisam ter, no mínimo, 21 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria A válida há pelo menos dois anos. Os motoristas também não podem estar com o direito de dirigir suspenso, cassado ou impedido judicialmente. A inscrição pode ser realizada presencialmente na EPT, via agendamento no aplicativo Detran-DF Digital ou pelo Portal de Serviços da autarquia.

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Marcu Bellini, diretor-geral do Detran-DF, diz que o curso é uma oportunidade de sensibilizar os motociclistas para a segurança no trânsito. "Esta será a segunda turma do curso especializado de motofrete que oferecemos no mês de março. Além do curso ser obrigatório para quem quer trabalhar como motofretista, é uma importante ferramenta de atualização e capacitação focada na direção defensiva desses trabalhadores que ficam tanto tempo expostos aos riscos do trânsito. Infelizmente, a vulnerabilidade da motocicleta e os descuidos no cumprimento das normas de circulação têm vitimado muitos motociclistas nas vias do DF", afirma.

Estão disponíveis 20 vagas para a turma. O curso tem carga horária de 30h/aula e é gratuito para mulheres que estejam incluídas no programa Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe e para homens que possuem inscrição comprovada e ativa no CadÚnico. Homens que não fazem parte desse programa podem se inscrever mediante o pagamento de R$ 234.

*Estagiário sob supervisão Nahima Maciel