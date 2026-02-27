'Pokémon: Ventos' e 'Pokémon: Ondas' anunciados! (e em português do Brasil)

Os iniciais de Ventos e Ondas são o trio: Browt, Pombom, Gecqua - (crédito: Divulgação/Game Freak/Nintendo)

Em comemoração aos 30 anos da franquia de monstrinhos mais famosa do mundo, a Game Freak anunciou em um evento digital especial nesta sexta-feira (27/2) dois novos títulos para Pokémon, são Pokémon: Ventos e Pokémon: Ondas. Os jogos trazem a novíssima décima geração de monstrinhos e uma nova região para o jogador explorar, repleta de mar, ilhas com biomas diferentes e uma área submarina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Banda Sepultura lança o primeiro single de seu álbum de despedida

A prévia traz uma pequena recapitulação de outras em que a franquia já esteve, para o deleite dos fãs de Pokémon. Além disso, o título mostrou também que vai contar com vários Pikachus utilizando trajes diferentes.

Os iniciais de Ventos e Ondas são o trio: Browt, Pombom e Gecqua. Browt é uma espécie de passarinho que representa o elemento da Terra; Pombom, é um cachorro de pequeno porte que terá poderes de fogo; enquanto Gecqua é um largato que será o representante do elemento da água no título.

Finalmente em português do Brasil

Após anos de campanha dos fãs tupiniquins da saga Pokémon - com direito até a participação da estrela influencer em ascensão à época, Juliette - o título vai inaugurar o primeiro da franquia a contar com uma tradução e localização em português do Brasil. A equipe por trás dessa adaptação de Ventos e Ondas foi que deu a notícia pessoalmente, e desejou que os jogadores não só se divirtam, mas que a tradução torne a experiência do título mais confortável para os treinadores.

Leia também: Padre Fábio de Melo lança single sobre o Nordeste

Treinadores do Brasil, o momento chegou! ?A Pokémon está trazendo Pokémon Ventos e Pokémon Ondas em Português Brasileiro, permitindo que mais fãs vivam essa aventura no seu próprio idioma.?Prepare-se para explorar, batalhar e se conectar como nunca! pic.twitter.com/itnH7XauKY — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) February 27, 2026

Pokémon Ventos e Pokémon Ondas chegam em algum momento de 2027 para Nintendo Switch 2.