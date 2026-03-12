InícioCidades DF
Calendário das festas das frutas de 2026 será lançado nesta sexta-feira (13/3)

Almoço com produtores e autoridades anunciará datas das tradicionais feiras da Goiaba, da Uva e do Vinho, e do Morango

Próximo evento será a Feira da Goiaba, em abril - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O calendário oficial das Festas das Frutas do Distrito Federal para 2026 será lançado nesta sexta-feira (13/3), durante um almoço no Espaço Boechat, no Parque de Exposições da Granja do Torto. O evento reunirá produtores, expositores e autoridades, entre elas o governador Ibaneis Rocha (MDB), para anunciar as datas da Feira da Goiaba, da Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília e da Festa do Morango.

As datas, porém, já foram divulgadas. Neste ano, a 11ª Feira da Goiaba de Brasília ocorrerá entre 4 e 12 de abril, em Brazlândia. Já a 6ª Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília será realizada de 31 de julho a 9 de agosto, em Planaltina. Encerrando o calendário, a 30ª Feira do Morango de Brasília também será promovida em Brazlândia, entre 4 e 13 de setembro.

Em 2025, as três festas reuniram mais de 2 milhões de visitantes. Ao todo, foram gerados mais de 50 mil empregos diretos e indiretos e o movimento financeiro estimado ultrapassou R$ 500 milhões no DF.

postado em 12/03/2026 18:52
