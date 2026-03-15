Homem é resgatado por helicóptero após se ferir em cachoeira

Homem é ferido em trilha e resgatado por helicóptero - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) na tarde deste sábado (14/3), após se ferir durante uma trilha na Cachoeira Véu de Noiva, localizada na região da Chapada Indaiá, em Goiás. A operação mobilizou quatro viaturas e um helicóptero.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima com um corte na perna direita e suspeita de fratura. Devido à dificuldade de acesso e à impossibilidade de locomoção do homem pelo terreno, os bombeiros acionaram a aeronave de Resgate para realizar a ação.

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Após avaliação do cenário, a equipe utilizou a técnica conhecida como “McGuire”, método que permite içar o tripulante e a vítima por meio de uma corda presa à aeronave, conduzindo-os até um local seguro.

O resgate foi realizado sem intercorrências. O homem estava consciente e orientado e, após ser retirado da área de difícil acesso, foi encaminhado em uma ambulância para atendimento na rede hospitalar.