Caravana volta ao Cruzeiro com atividades de valorização da cultural local 

Escuta atenta realizada no Cruzeiro sobre as demandas do território - (crédito: | Divulgação Comitê da Cultura.)

No próximo domingo (22/3), o Cruzeiro Velho recebe a Caravana Cultural do Cruzeiro. A atividade será das 9h às 16h, com entrada gratuita, na Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), reunindo artistas, coletivos culturais, produtores, gestores e moradores.

Além de apresentações culturais e feiras de artesanato e de literatura, o momento marca a devolutiva de uma escuta atenta realizada com a comunidade em agosto do ano passado pelo Comitê de Cultura do DF no Cruzeiro. A iniciativa é do próprio comitê que integra o Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), do Ministério da Cultura.

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As caravanas são ações itinerantes que passam por diferentes locais com atividades formativas, culturais e comunitárias. A proposta é aproximar as políticas públicas da realidade dos fazedores de cultura, promovendo encontros que estimulam o protagonismo das comunidades e ampliam o acesso às oportunidades culturais.

A programação inclui apresentações musicais, leitura pública da carta construída pela comunidade cultural e atividades de convivência. Durante o encontro, o público também poderá visitar uma feira literária e uma feira de artesanato.

Confira a programação:

9h às 10h30 — Leitura da carta para a comunidade cultural

10h30 às 11h — Café da Manhã Cultural

10h às 13h — Oficina “Como Participar de Editais Culturais” com Rafael F. Souza

11h às 11h30 — Coral Paz e Amor

11h40 às 12h30 — Sérgio Dame (voz e violão)

12h40 às 13h20 — Academia Cruzeirense de Letras (ACL)

13h40 às 14h30 — Ray e Leandro (Artistas PCD)

14h40 às 15h20 — Maurício Dan (voz e guitarra – Axé Music)

15h30 às 16h — Aruc/Samba Show

Com informações do Comitê de Cultura do DF