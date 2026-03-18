Motociclista fica ferido após colisão contra um carro em São Sebastião

Por Luiz Francisco*
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No fim de tarde desta quarta-feira (18), houve uma colisão entre um carro e uma moto na AG 01, na quadra 104 unidade B, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu o motociclista.
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No local, os militares encontraram a cena do acidente entre um Jeep Renegade, de cor preta, e uma motocicleta Honda vermelha. Segundo a CBMDF, o motociclista estava consciente e orientada mas se queixava de dores e apresentava escoriações pelo corpo.
Os socorristas transportaram o condutor da moto para um hospital de referência. O motorista do carro não precisou de atendimento médico.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável por interditar a via para que os bombeiros realizassem o atendimento com segurança. Não há informações sobre a causa do acidente.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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