Fortalecer a agroindústria familiar está entre as ações da Emater

O lado agrícola do Distrito Federal entra em evidência com o fomento da comercialização de produtos regionais. Iniciativas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) aproximam mais de 300 mercadorias de agroindústria familiar dos supermercados, chefs de cozinha e dos brasilienses em geral, que agora dispõem do catálogo de atividades turísticas Conexões e Experiências. Quem apresenta o plano de fomento é o presidente da Emater-DF Cleison Duval, entrevistado do CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta sexta-feira (20/3).

De acordo com Duval, o lançamento do guia turístico, na última segunda-feira (6/3), foi responsável por apresentar a produção de 40 agricultores familiares. Aos jornalistas Sibele Negromonte e Marcelo Agner, o representante da Emater destacou a grande diversidade de mercadorias ofertadas, que inclui cervejas, queijos, cafés, doces, pães e derivados de frutas do Cerrado. Ele acrescenta que a variedade observada é fruto do investimento local na agroindústria e transformação de produtos primários em industrializados.

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“O Distrito Federal possui uma área pequena, então, não podemos fazer grandes produções, mas podemos processar esses produtos. Acredito ser uma vocação do DF”, explica Duval. Ele também afirma que o DF pode se beneficiar de fatores geográficos para a produção rural, como as altas altitudes, solo fértil e um clima livre de geadas.

O livreto Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam dispõe de 45 roteiros de lazer, com programas como escalada, rapel, cachoeira, cavalgada, camping e degustação de produtos para o fomento do agroturismo local. Duval destacou, também, que cada uma das fazendas já passou, em alguma etapa de seu crescimento, por ajuda da empresa de assistência técnica. “Seja no auxílio da produção do produto primário, na parte ambiental ou na estruturação da propriedade para receber turistas.”



Assista à entrevista completa abaixo:

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates