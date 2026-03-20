Governo do DF conclui projeto de modernização da iluminação pública

O governador Ibaneis Rocha (MDB) contou com a presença na entrega final do projeto da CEB IPes - (crédito: Renato Alves/Agência Pública)

Por Luiz Francisco*

Nesta sexta-feira (20), o Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços (Ceb Ipes), concluiu o projeto de modernização de postes de luz no DF. Ao todo, foram substituídas 325 mil lâmpadas por luminárias com 100% de tecnologia Led, com investimento de R$ 144 milhões.

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As luminárias brancas em Led proporcionam melhor visibilidade, maior eficiência energética e ampliam a sensação de segurança nas vias públicas, além de contribuir para o bem-estar dos cidadãos. Segundo a Ceb Ipes, as antigas lâmpadas amarelas, de vapor de sódio, consumiam mais energia e tinham uma vida útil mais curta, o que necessitava de manutenção em várias situações.

Do total de investimento, R$ 108 milhões foram destinados a novas luminárias e troca dos quadros de comandos, R$ 14,5 milhões para a obras de expansão da iluminação pública, R$ 11 milhões para reposição de lâmpadas de Led já instaladas, e R$ 8 milhões à iluminação de destaque de monumentos. A iniciativa gera ganhos em sustentabilidade, que proporciona uma redução média de 58,6% no consumo de energia elétrica.

Novos planos

Neste ano, a Ceb IPes prevê investir cerca de R$ 57 milhões em projetos de expansão da iluminação pública em 18 regiões administrativas. As obras ampliam a cobertura do sistema e contribuem para o aumento da segurança, da eficiência energética e da qualidade da iluminação nas áreas beneficiadas, com novas instalações de 5.073 luminárias, 1.289 postes e braços com lâmpadas, além da implantação de cerca de 104,5 quilômetros de cabos para novas redes.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado