PMDF prende homem que perseguia ex-namorada no Sudoeste

Por Luiz Francisco*
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (23/2), um homem suspeito de perseguir a ex-namorada em uma academia nas proximidades da CLSW 300B, no Sudoeste.
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Segundo as equipes, o homem rondava o local onde a ex-companheira treinava. Ao chegarem à academia, os militares conversaram com a vítima, que afirmou que o suspeito já havia deixado o local. A mulher também informou que ele invadiu a residência dela no último sábado (21).
Após o patrulhamento, os policiais conseguiram localizar e abordar o suspeito em uma área nos fundos da academia. As equipes da PMDF conduziram o homem e a mulher até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) para as providências legais cabíveis.
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