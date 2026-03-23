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Violência

PMDF prende homem que perseguia ex-namorada no Sudoeste

Segundo a vítima, o suspeito também havia invadido a residência dela no último sábado (21). Caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

O autor foi encaminhado à Deam II, onde foi autuado pelas agressões cometidas. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
O autor foi encaminhado à Deam II, onde foi autuado pelas agressões cometidas. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Por Luiz Francisco*

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (23/2), um homem suspeito de perseguir a ex-namorada em uma academia nas proximidades da CLSW 300B, no Sudoeste.

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Segundo as equipes, o homem rondava o local onde a ex-companheira treinava. Ao chegarem à academia, os militares conversaram com a vítima, que afirmou que o suspeito já havia deixado o local. A mulher também informou que ele invadiu a residência dela no último sábado (21).

Após o patrulhamento, os policiais conseguiram localizar e abordar o suspeito em uma área nos fundos da academia. As equipes da PMDF conduziram o homem e a mulher até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) para as providências legais cabíveis.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/03/2026 16:16
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