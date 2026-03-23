Batida entre quatro veículos perto do viaduto do Colorado deixa um ferido

Apenas a condutora do Renault Sandero precisou de atendimento médico - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Quatro veículos se chocaram na manhã desta segunda-feira (23), na BR 020, próximo ao viaduto do Colorado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a vítima que conduzia um dos carros e foi transportada ao hospital da região.

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As equipes atenderam à ocorrência por volta das 8h, quando se depararam com quatro veículos colididos. Entre os carros batidos estão: Mitsubishi Triton, Renault Sandero, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Vectra. Os socorristas avaliaram todos os envolvidos na batida de carros, mas apenas a condutora do Sandero precisou de atendimento médico após se queixar de dores.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ficaram responsáveis pela preservação do local e pelos demais procedimentos legais. Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado