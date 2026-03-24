"Educação e diálogo são essenciais contra a violência de gênero"

"Políticas públicas permanentes são essenciais contra a violência", diz a Secretária da Mulher - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A secretária de Estado da Mulher, Giselle Ferreira, destacou a importância da informação e da educação como ferramentas centrais no enfrentamento à violência de gênero. A fala ocorreu no CB Debate O Brasil pelas Mulheres — formação para uma cultura de proteção, promovido pelo Correio Braziliense, na manhã desta terça-feira (24/3).

“É fundamental que a boa informação alcance todas, fortalecendo a compreensão de que, ao proteger as mulheres, o Estado cumpre seu papel”, afirmou. Segundo a secretária, a parceria com as mídias reforça o compromisso de ampliar o acesso a conteúdos que orientem e acolham mulheres em situação de vulnerabilidade.

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De acordo com Giselle, o enfrentamento à violência passa por ações estruturais e integradas. “Destaco a importância da educação, com foco na formação dos jovens, e a colaboração entre diferentes instituições para promover uma mudança de mentalidade em nossa sociedade, que ainda apresenta traços machistas”, disse.

Entre as iniciativas em andamento, a secretária citou programas que fortalecem o acompanhamento de casos e ações voltadas ao diálogo com homens, inclusive aqueles que já praticaram violência. A pasta também tem investido na criação de centros de referência e em capacitação profissional, com foco na autonomia econômica das mulheres.

Atuação conjunta

Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema O Brasil pelas Mulheres — formação para uma cultura de proteção, coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro ocorreu no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil.

A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.