Secretária fala da importância da capacitação para autonomia das mulheres

"Políticas públicas permanentes são essenciais contra a violência", diz a Secretária da Mulher - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretária de Estado da Mulher, Giselle Ferreira, participou nesta terça-feira (24/3) do CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres, formação para uma cultura de proteção, promovido pelo Correio Braziliense. Ela destacou a importância de políticas públicas permanentes, prevenção e educação como ferramentas centrais no combate à violência de gênero.

“Para combater a violência contra a mulher, implementamos políticas públicas abrangentes e permanentes. É fundamental oferecer apoio e capacitação para garantir a autonomia econômica das mulheres”, afirmou. Segundo a secretária, o enfrentamento à violência exige atuação em diferentes frentes, incluindo prevenção nas escolas, monitoramento das medidas protetivas e diálogo com homens para promover mudança cultural.

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Giselle Ferreira também ressaltou a importância da colaboração entre poder público, sociedade civil e imprensa. “O apoio da imprensa, como o Correio Brasiliense, na divulgação de informações e casos de sucesso é crucial. Quando o Estado age de forma integrada, a mulher é protegida”, disse.

CB DEBATE

Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção, coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.