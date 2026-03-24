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CB. DEBATE

Diretora da Mulher da OAB- DF afirma que atendimento precisa ser modernizado

Nildete Santana, da Diretoria da Mulher da OAB-DF, afirmou que o atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica precisa passar por mais capacitação

Nildete Santana, da diretoria da Mulher da OAB-DF, - (crédito: Marcelo Ferreira)
Nildete Santana, da diretoria da Mulher da OAB-DF, - (crédito: Marcelo Ferreira)

Em entrevista antes do início do evento CB.Debate — O Brasil pelas Mulheres: Formação para uma cultura de proteção, promovido pelo Correio nesta terça-feira (24/3), a diretora da Mulher da OAB-DF, Nildete Santana, comentou sobre o atendimento às vítimas de violência que, segundo ela, deve sempre passar por modernização.

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"Muitas mulheres deixam de fazer a denúncia por causa das falhas no atendimento", afirmou.

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Nildete também comentou que, para trazer melhoras para esse setor, é necessário uma constante melhoria com cursos e mais capacitação. "É muito importante que os profissionais que atendem essas mulheres sempre estejam atualizados para que não haja uma desestimulação da denúncia", comentou. Entre as medidas para melhorar o atendimento está a escuta ativa. "Isso é muito importante para a mulher se sentir a vontade de expor o problema, de conversar e realmente fazer a denúncia", citou.

Nildete afirmou estar honrada em fazer parte do evento. Para ela, debater a proteção à mulher é fundamental. "Durante muito tempo, nos foi ensinado que a mulher deveria permanecer em casa, que só assim ela estaria protegida. Isso é uma falácia, quanto mais espaços de poder ocuparmos, mais chances teremos de nos proteger", finalizou.

CB .DEBATE

Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção, coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 24/03/2026 12:00
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