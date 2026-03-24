Celina Leão afirma que políticas para as mulheres precisam de investimento

Vice-governadora Celina Leão no CB.Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O CB.Debate com o tema O Brasil pelas Mulheres — Formação para uma cultura de proteção recebeu, nesta terça-feira (24/3), entre outras autoridades, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP). Na ocasião, ela defendeu políticas voltadas às mulheres.

“O Estado precisa de estrutura financeira para proteger as mulheres. Essas políticas precisam de investimento. Quando somos agredidas, precisamos que o Estado nos proteja”, defendeu Celina.

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A vice-governadora citou o programa Aluguel Social, do Governo do Distrito Federal (GDF) como uma política de cuidado que ajuda as mulheres a saírem do ciclo de violência. “Muitas mulheres continuam em um ambiente de violência porque não têm condições financeiras de sair de casa, por isso esse programa é tão importante”, afirmou.

Celina destacou também o decreto assinado por ela em 2024, que determina capacitação obrigatória aos servidores da segurança pública sobre violência contra a mulher, buscando oferecer um atendimento humanizado e sensível às vítimas de violência.

Levantamento

Ela anunciou que, em abril, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) vai lançar uma pesquisa pública que vai ajudar o Estado a entender o impacto das políticas públicas para as mulheres. “É uma síntese acadêmica do que está acontecendo em cima de dados e estatísticas. Até os feminicidas foram entrevistados. A ideia é levantar um relatório para saber se as nossas ações estão sendo eficientes”, explicou Celina. “Somos a primeira unidade federativa que está fazendo esse tipo de trabalho”, ressaltou.

CB DEBATE

Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema O Brasil pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro acontece no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.