Celina Leão afirma que políticas para as mulheres precisam de investimento

O CB.Debate com o tema O Brasil pelas Mulheres — Formação para uma cultura de proteção recebeu, nesta terça-feira (24/3), entre outras autoridades, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP). Na ocasião, ela defendeu políticas voltadas às mulheres.
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“O Estado precisa de estrutura financeira para proteger as mulheres. Essas políticas precisam de investimento. Quando somos agredidas, precisamos que o Estado nos proteja”, defendeu Celina.
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A vice-governadora citou o programa Aluguel Social, do Governo do Distrito Federal (GDF) como uma política de cuidado que ajuda as mulheres a saírem do ciclo de violência. “Muitas mulheres continuam em um ambiente de violência porque não têm condições financeiras de sair de casa, por isso esse programa é tão importante”, afirmou.
Celina destacou também o decreto assinado por ela em 2024, que determina capacitação obrigatória aos servidores da segurança pública sobre violência contra a mulher, buscando oferecer um atendimento humanizado e sensível às vítimas de violência.
Levantamento
Ela anunciou que, em abril, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) vai lançar uma pesquisa pública que vai ajudar o Estado a entender o impacto das políticas públicas para as mulheres. “É uma síntese acadêmica do que está acontecendo em cima de dados e estatísticas. Até os feminicidas foram entrevistados. A ideia é levantar um relatório para saber se as nossas ações estão sendo eficientes”, explicou Celina. “Somos a primeira unidade federativa que está fazendo esse tipo de trabalho”, ressaltou.
CB DEBATE
Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema O Brasil pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro acontece no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.