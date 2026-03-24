Escolas identificam sinais de violência antes das famílias, afirma diretora

No primeiro painel do CB Debate desta terça-feira (24/3), com o tema O Brasil pelas Mulheres — formação para uma cultura de proteção, a diretora executiva da Escola Multi Integral (EMI), Katharine Bernardes, reforçou o papel central das instituições de ensino na construção de uma cultura de proteção às mulheres desde a infância. Ao longo da fala, ela destacou que a escola vai além do ensino formal e atua diretamente na formação de valores. “A escola é rotina, ela é linguagem, ela é vínculo, ela é exemplo. É um lugar onde a gente constrói, com mais força do que qualquer discurso, uma cultura”, afirmou.

Katharine também chamou atenção para o potencial preventivo no ambiente escolar, especialmente pela convivência diária. “Na rotina [escolar] nós observamos mudanças de comportamento, um olhar de socorro. Nós vemos antes do que muitas famílias o que está acontecendo com essa menina”, disse.

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A diretora defendeu a importância de protocolos bem definidos dentro das escolas para lidar com possíveis situações de violência. Segundo ela, a atuação deve seguir etapas claras: “ver antes, acolher, ouvir, registrar e encaminhar”. Para Katharine, essa estrutura torna a escola mais eficaz na proteção.

CB Debate

O Correio Braziliense promoveu, na manhã desta terça-feira (24/3), mais uma edição do CB.Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. A iniciativa reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais.

O evento pode ser visto pelas redes sociais do Correio Braziliense.

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