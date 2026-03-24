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Escolas identificam sinais de violência antes das famílias, afirma diretora

Fala de Katharine Bernardes reforça papel central das escolas na prevenção e combate à violência contra mulher

Katharine Bernades - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Katharine Bernades - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

No primeiro painel do CB Debate desta terça-feira (24/3), com o tema O Brasil pelas Mulheres — formação para uma cultura de proteção, a diretora executiva da Escola Multi Integral (EMI), Katharine Bernardes, reforçou o papel central das instituições de ensino na construção de uma cultura de proteção às mulheres desde a infância. Ao longo da fala, ela destacou que a escola vai além do ensino formal e atua diretamente na formação de valores. “A escola é rotina, ela é linguagem, ela é vínculo, ela é exemplo. É um lugar onde a gente constrói, com mais força do que qualquer discurso, uma cultura”, afirmou.

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Katharine também chamou atenção para o potencial preventivo no ambiente escolar, especialmente pela convivência diária. “Na rotina [escolar] nós observamos mudanças de comportamento, um olhar de socorro. Nós vemos antes do que muitas famílias o que está acontecendo com essa menina”, disse.

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A diretora defendeu a importância de protocolos bem definidos dentro das escolas para lidar com possíveis situações de violência. Segundo ela, a atuação deve seguir etapas claras: “ver antes, acolher, ouvir, registrar e encaminhar”. Para Katharine, essa estrutura torna a escola mais eficaz na proteção.

CB Debate

O Correio Braziliense promoveu, na manhã desta terça-feira (24/3), mais uma edição do CB.Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção. A iniciativa reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o enfrentamento à violência de gênero por meio de ações estruturais.

O evento pode ser visto pelas redes sociais do Correio Braziliense

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Estefania Lima - especial para o Correio

Repórter

Brasiliense, 19 anos. Gosto muito de ir ao cinema, sozinha ou acompanhada. Sou amadora no skate, mas me considero profissional em Sudoku. Comecei no jornalismo em 2022, no Centro Universitário Iesb.

Por Estefania Lima - especial para o Correio
postado em 24/03/2026 13:01 / atualizado em 24/03/2026 13:10
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