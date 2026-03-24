Para juíza Camila Guerin, escolas devem ser espaço de conscientização

No primeiro painel do CB Debate “O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção”, com o tema “A escola como espaço de prevenção de consciência”, mediado por Adriana Bernardes, coordenadora de produção do Correio; e Mariana Niederauer, editora; Camila Guerin, juíza do TJRJ e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid), ressaltou a importância das escolas como espaços centrais de prevenção à violência de gênero e de conscientização.

“É imperativo assumir este papel com responsabilidade, combatendo a disseminação de notícias falsas e divulgando informações de maneira a evitar a revitimização. Precisamos do apoio da imprensa para alcançar todas as pessoas, disseminar informações e promover a conscientização”, afirmou Camila.

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A juíza destacou que, desde o nascimento, meninos e meninas observam papéis de cuidado e tons de voz que moldam percepções sobre gênero. “Integrar essa temática ao ambiente escolar produzirá resultados imediatos na transformação do comportamento de meninos e adolescentes, muito mais rápido do que mudanças curriculares gerais, que podem levar décadas”, disse.

A juíza defendeu que o tema seja tratado como disciplina obrigatória, abordando a história das mulheres, suas conquistas e obstáculos, e promovendo o diálogo sobre masculinidade, racismo, misoginia e homofobia. Ela também enfatizou a importância de ensinar aos homens a lidar com frustrações sem recorrer à violência, desconstruindo conceitos tradicionais de masculinidade e promovendo respeito desde a infância.

“É fundamental trazer os homens para o debate, mesmo em espaços majoritariamente femininos, incentivando o diálogo e a mudança de perspectiva. A violência contra a mulher não é um problema isolado; ela está ligada a fatores culturais complexos e transgeracionais”, completou Camila.

CB DEBATE



Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção, coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.