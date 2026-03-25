Colisão entre moto e carro deixa piloto ferido em Taguatinga

Freada brusca após túnel termina em colisão e motociclista é lançado contra carro em Taguatinga nesta quarta-feira (25/3), pela manhã. De acordo com o relato do condutor do Volkswagen Fox, o sinistro de trânsito teve início quando um veículo preto estava parado na Avenida Elmo Serejo, na altura do Complexo Viário Saburo Onoyama, logo após a saída do túnel, no sentido Taguatinga–Ceilândia.

Diante da situação, ele precisou frear bruscamente e a motocicleta que vinha atrás não conseguiu parar a tempo, colidindo na traseira do automóvel. Com o impacto, o motociclista foi projetado para a frente e atingiu o vidro traseiro com o capacete, causando o estilhaçamento.

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A traseira do veículo ficou completamente danificada, com a tampa do porta-malas deformada e o para-choque destruído, expondo a estrutura interna. A motocicleta caiu na pista após a colisão, apresentando danos concentrados na parte frontal, como desalinhamento da roda dianteira e possíveis avarias no guidão e na suspensão.

Apesar do impacto, o motociclista não sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital de referência, conforme informou o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). A dinâmica do acidente, com fragmentos espalhados pela via e os danos observados, reforça a hipótese de colisão traseira em um trecho que exige redução de velocidade logo após a saída do túnel.