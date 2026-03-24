Carro tomba em Águas Claras após colidir com outro veículo

Um carro do modelo Renault Kwid tombou em Águas Claras - (crédito: CBMDF)

Um carro do modelo Renault Kwid tombou na Rua Manacá lote 04, em Águas Claras, na manhã desta terça-feira (24/3), após colidir com outro veículo. A condutora do Kwid foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com escoriações no pé e levada para uma unidade hospitalar para atendimento.

O outro carro envolvido na colisão, de modelo Fiat Cronos, tinha três passageiros, que também foram avaliados conforme o protocolo de trauma. Eles não apresentavam lesões e não precisaram ser transportados para uma unidade hospitalar.

O CBMDF foi acionado às 10h34 para a ocorrência, empregando três viaturas de socorro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o controle do local. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.