Justiça mantém condenação do DF por falhas graves em parto na rede pública

A 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) decidiu, de forma unânime, manter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais a uma mãe e ao seu filho recém-nascido, vítimas de violência obstétrica e neonatal durante parto realizado em hospital da rede pública.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O processo teve início após a mãe ingressar com ação judicial relatando uma série de falhas na assistência médica durante o trabalho de parto. Entre os problemas apontados estão a ausência de partograma, monitoramento inadequado, registros clínicos incompletos e longos intervalos entre avaliações médicas. Além disso, a paciente não recebeu informações adequadas sobre os procedimentos realizados, não consentiu a indução do parto e teve o direito ao acompanhante violado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o nascimento, o bebê sofreu fratura de clavícula, fato que foi considerado pelo colegiado como consequência direta da assistência deficiente. Em decisão anterior, a 8ª Vara da Fazenda Pública do DF havia fixado indenização de R$ 20 mil para cada um dos autores, valor que foi mantido pela Turma.
Ao recorrer, o DF alegou que o atendimento seguiu os protocolos médicos e que complicações como a fratura poderiam ocorrer em partos vaginais. Já os autores pediram aumento da indenização para R$ 60 mil.
- Leia também: Bioética do Cuidado: a importância da autonomia do paciente para prevenir falhas na saúde
O relator do caso rejeitou os argumentos do ente público, sublinhando que a precariedade dos registros clínicos dificultou a reconstituição dos fatos e reforçou a responsabilidade do Estado. A decisão também afirmou que não é possível tratar a lesão do recém-nascido como mera intercorrência natural do parto diante das falhas no atendimento.
Quanto ao valor da indenização, os desembargadores consideraram a quantia fixada adequada e proporcional aos danos sofridos, levando em conta o impacto físico e emocional causado à mãe e ao bebêo. O pedido de indenização adicional foi negado, sob o entendimento de que os danos já foram contemplados na condenação por danos morais.
Saiba Mais
- Cidades DF DF dá início à ciclo de vacinação contra gripe para grupos prioritários
- Cidades DF Reajuste das forças de segurança do DF é aprovado em comissão do Congresso
- Cidades DF Obituário: 35 funerais nesta quarta-feira (25/3); veja lista
- Cidades DF Quase 3 mil motoristas do DF podem ter a carteira de habilitação suspensa
- Cidades DF Quituart, reduto de Paulo Pestana, ganha praça em homenagem ao jornalista
- Cidades DF "Ele trazia segurança e entendia a alma do candidato", diz Ibaneis sobre Pestana