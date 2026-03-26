Homem é preso por abusar de crianças após pedir abrigo em casa de amigo

Homem é preso por abusar de irmãs de 5 e 8 anos após pedir abrigo em casa de amigo - (crédito: PCDF/Divulgação)

Duas crianças, de cinco e oito anos de idade, foram vítimas de abusos sexuais praticados por um homem que havia sido acolhido como hóspede na residência de um amigo. O crime ocorreu em 2023, quando o criminoso, identificado como Fábio Rodrigues Silva, se aproveitou da confiança da família para se abrigar na casa após desentendimentos com sua então companheira. Durante o curto período de convivência, ele utilizava momentos em que ficava a sós com as irmãs para abusar delas.

De acordo com o inquérito da Polícia Civil (PCDF), o caso veio à tona após a irmã mais velha, de oito anos, relatar os abusos à avó logo após um dos episódios. A avó procurou imediatamente a neta mais nova, de cinco anos, encontrando-a no galinheiro da propriedade junto ao agressor. No momento do flagrante, a familiar chegou a ouvir o abusador ordenar que a criança não contasse o ocorrido a ninguém.

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A prisão foi do agressor foi realizada pela Seção de Atendimento à Mulher da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), por meio da Operação Fugitivus, na quarta-feria (25/3). Após a conclusão das investigações e a expedição do mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, o criminoso estava foragio. Com o trabalho de inteligência e monitoramento, os investigadores localizaram e capturaram ele, em Sobradinho II.

Fábio Rodrigues Silva foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprir a pena pelo crime cometido.