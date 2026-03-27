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Procurando emprego? Agências oferecem mais de 500 vagas nesta sexta

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)
Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal encerram a semana com ofertas de 556 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho nesta sexta-feira (27/3). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O cargo com maior salário está destinado à função de técnico de refrigeração, com salário de R$ 2,5 mil, em vaga sem local fixo de trabalho. Há também salários de R$ 2.424,40 para carpinteiro, pedreiro e pintor de obras, todos na Asa Sul. Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de caixa, com 73 postos; repositor de mercadorias, com 65; vendedor interno, com 33; repositor em supermercados, com 30; e auxiliar de limpeza, também com 30.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 27/03/2026 10:08
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