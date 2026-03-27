Procurando emprego? Agências oferecem mais de 500 vagas nesta sexta

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal encerram a semana com ofertas de 556 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho nesta sexta-feira (27/3). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado à função de técnico de refrigeração, com salário de R$ 2,5 mil, em vaga sem local fixo de trabalho. Há também salários de R$ 2.424,40 para carpinteiro, pedreiro e pintor de obras, todos na Asa Sul. Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de caixa, com 73 postos; repositor de mercadorias, com 65; vendedor interno, com 33; repositor em supermercados, com 30; e auxiliar de limpeza, também com 30.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

