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Manhã de sexta tem motociclistas feridos e pedestre atropelado no DF

Ao menos três sinistros de trânsito foram registrados nas vias do DF. Dois motociclistas e um pedestre foram encaminhados ao hospital com ferimentos

Sinistro no Park Way deixou um motociclista ferido - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Sinistro no Park Way deixou um motociclista ferido - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta sexta-feira (27/3), foram registrados ao menos três sinistros de trânsito nas vias do Distrito Federal. No viaduto de acesso a Sobradinho, na BR-020, ambulâncias do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e uma motocicleta tombada chamavam atenção de condutores que se dirigiam ao Plano Piloto.

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Quando a corporação chegou ao local, o motociclista, ainda não identificado, estava deitado no chão, consciente, porém desorientado. Com diversos ferimentos pelo corpo e dor no lado esquerdo do peito, ele foi encaminhado ao hospital mais próximo. Ainda não se sabe qual a dinâmica do sinistro. 

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Situação semelhante ocorreu na QD 8 Cj 5, no Park Way. Segundo as equipes de socorro, uma colisão entre uma motocicleta Honda CG Titan 160 e um Fiat Uno deixou o motociclista ferido, com escoriações na perna direita. Durante o atendimento, uma faixa da via foi interditada e a Polícia Militar (PMDF), acionada para o local.

Já na Ponte JK, no Lago Sul, um pedestre, também não identificado, foi atropelado por um veículo de passeio. Apesar do susto, a vítima estava consciente e orientada, apresentando escoriações e suspeita de fratura nas pernas. O fluxo da via foi impactado devido à interdição parcial. 

  • Uma pessoa foi atropelada na Ponte JK na manhã desta sexta (27)
    Uma pessoa foi atropelada na Ponte JK na manhã desta sexta (27) Divulgação/CBMDF
  • Em Sobradinho, outro motociclista ficou ferido
    Em Sobradinho, outro motociclista ficou ferido Divulgação/CBMDF
  • Sinistro no Park Way deixou um motociclista ferido
    Sinistro no Park Way deixou um motociclista ferido Divulgação/CBMDF

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 27/03/2026 13:29
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