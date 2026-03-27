Manhã de sexta tem motociclistas feridos e pedestre atropelado no DF

Na manhã desta sexta-feira (27/3), foram registrados ao menos três sinistros de trânsito nas vias do Distrito Federal. No viaduto de acesso a Sobradinho, na BR-020, ambulâncias do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e uma motocicleta tombada chamavam atenção de condutores que se dirigiam ao Plano Piloto.

Quando a corporação chegou ao local, o motociclista, ainda não identificado, estava deitado no chão, consciente, porém desorientado. Com diversos ferimentos pelo corpo e dor no lado esquerdo do peito, ele foi encaminhado ao hospital mais próximo. Ainda não se sabe qual a dinâmica do sinistro.

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Situação semelhante ocorreu na QD 8 Cj 5, no Park Way. Segundo as equipes de socorro, uma colisão entre uma motocicleta Honda CG Titan 160 e um Fiat Uno deixou o motociclista ferido, com escoriações na perna direita. Durante o atendimento, uma faixa da via foi interditada e a Polícia Militar (PMDF), acionada para o local.

Já na Ponte JK, no Lago Sul, um pedestre, também não identificado, foi atropelado por um veículo de passeio. Apesar do susto, a vítima estava consciente e orientada, apresentando escoriações e suspeita de fratura nas pernas. O fluxo da via foi impactado devido à interdição parcial.







