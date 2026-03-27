"Minha agenda agora é casa", diz Michelle após domiciliar de Bolsonaro

Michelle Bolsonaro diz que foco agora é a saúde do ex-presidente após ida para prisão domiciliar - (crédito: Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (27/3), que vai priorizar os cuidados com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro após a transferência dele para prisão domiciliar, no condomínio Solar de Brasília. Segundo ela, o momento é de “gratidão a Deus” e de dedicação integral à recuperação do marido.

“É um momento muito especial, um momento especial de Deus. A gente sabe que precisa estar junto para cuidar da saúde dele, para que ele tenha uma recuperação plena. Tudo que estiver ao meu alcance, eu farei”, declarou Michelle, cerca de duas horas após a chegada do ex-presidente à residência.

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A ex-primeira-dama também atribuiu a decisão que permitiu a prisão domiciliar a uma mobilização coletiva. “Não tem uma pessoa que tirou o Bolsonaro do batalhão. São várias pessoas, todos aqueles que intercederam em oração e também junto ao ministro Alexandre de Moraes”, disse.

Michelle defendeu que o ex-presidente não deveria ter deixado o ambiente domiciliar anteriormente, em razão do estado de saúde e da idade. Para ela, o retorno para casa terá impacto positivo, inclusive no aspecto emocional. “Já era para estar em casa. É importante esse aconchego, o psicológico ajuda muito. Quando você está bem de cabeça, o corpo reage de forma diferente”, afirmou.

Ela destacou ainda que pretende acompanhar de perto a alimentação e a rotina do marido. “Agora fica tudo mais leve. Em casa, a gente consegue preparar o que ele tem vontade de comer, cuidar melhor. Vou organizar tudo para ajudar na recuperação dele”, disse.

Rotina e agenda

Michelle afirmou que deve reduzir compromissos públicos para se dedicar ao ex-presidente, embora não descarte participações pontuais em atividades políticas. Segundo ela, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, autorizou o afastamento temporário.

“A minha agenda agora é casa. Ele [Valdemar] disse para eu ficar o tempo que precisar. Se tiver alguma coisa necessária, eu me organizo, mas o foco é cuidar dele”, explicou.

Chegada em casa

De acordo com a ex-primeira-dama, Bolsonaro reagiu com emoção ao retornar para casa. “Foi de alegria, de gratidão a Deus. A gente orou junto”, relatou.

Michelle também reforçou o caráter pessoal do momento e evitou projetar próximos passos políticos. “Eu vivo um dia de cada vez. O momento agora é cuidar da saúde dele, da alimentação, fazer tudo para que ele se recupere”, concluiu.