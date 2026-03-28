Chuvas não dão trégua e moradores de Vicente Pires sofrem com efeitos

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na noite da última quinta-feira (26/3) deixaram um rastro de destruição em diversas regiões da cidade. A população de uma das regiões administrativas mais afetadas, Vicente Pires, sofreu com buracos, inundações e até mesmo um muro que caiu. Na manhã dessa sexta-feira (27/3), ainda era possível ver os vestígios da tempestade na Rua da Misericórdia e na Rua 4.

"A situação que ela fica quando chove é muito preocupante, sai todo o asfalto", afirmou o morador José Inácio Severino, que foi avisado sobre a enxurrada enquanto estava no trabalho. "Me ligaram avisando para cortar o pistão para chegar em casa. Saí do trabalho imediatamente, e me deparei com essa situação", acrescentou.

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O muro da casa de Inácio caiu por conta da força da chuva. Decepcionado, ele relata que o sentimento que fica é de impotência. "A gente não pode sair de casa sem preocupação com a segurança da nossa família", disse.

Sidriane Maria Vicente, 51, também moradora da Rua 4, afirmou que costuma chover forte na região, entretanto, a situação piorou após as obras realizadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). "É um total descaso. A barreira de contenção do Taguaparque estourou e a água veio toda para cá. Estamos sem saber o que fazer", desabafou.

A filha de Sidriane, Nathália Vicente, 20, conta que todos foram pegos de surpresa. "Foi muito desesperador. Escutamos um barulho do nada, ficamos sem reação", acrescentou. A jovem estudante ainda comentou que, agora, "a família vai ter que começar tudo de novo".













Um outro morador, o comerciante Kaledi Hilal Nasser, 63 anos, viu a piscina de sua casa se transformar em uma grande caixa de lama. Além da piscina, ele afirma que teve mais prejuízo dentro de casa. "Estragou os móveis, o piso da casa, a geladeira queimou, estragou quase tudo", contou. O volume da chuva e os estragos causados surpreenderam Nasser. "Estou aqui há 20 anos, foi a primeira vez que vejo toda essa quantidade de água", acrescentou.

O morador também relata que no momento da chuva, viveu momentos de terror com a família. "Minha enteada começou a gritar 'socorro' por causa do medo. Eu falei para o pessoal de casa procurar um lugar mais alto para ficar e fugir da chuva", relatou. Para ele, o sentimento que fica é de impotência e medo. "Não tem nada que a gente possa fazer. Só resta tentar nos salvar", acrescentou. Apesar do susto, a esposa, a enteada, os quatro gatos e o comerciante não se feriram.

Infraestrutura

Em nota, a Secretaria de Obras (SODF), afirmou que o GDF tem "realizado investimentos significativos em obras de infraestrutura urbana em Vicente Pires, focando na melhoria da mobilidade, drenagem e da qualidade de vida". Entre as obras estão, a implantação de galerias de águas pluviais, construção de lagoas de detenção e serviços de pavimentação asfáltica, abertura de bocas de lobo e outras medidas.

Sobre as últimas chuvas que atingiram a região, a pasta informou que uma força tarefa será feita para evitar novas ocorrências relacionadas à chuva. "Vamos fazer uma barreira de contenção, de forma provisória, para evitar que aconteça novos alagamentos. Além disso, estamos fazendo um Tunnel Liner para a captação das águas pluviais", afirmou.

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Por sua vez, a Neoenergia disse que "o sistema elétrico se comportou de forma adequada durante as chuvas registradas ontem (quinta-feira), sem ocorrências de grande impacto na região de Vicente Pires".

Transição para a seca

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mércio Dantas, o Distrito Federal está passando por um período de transição entre a época de chuva e a seca. "Isso significa que não terá tantas chuvas nos próximos dias, mas também não significa que no mês de abril não teremos nada de chuva", disse, acrescentando que não há novos alertas para chuvas fortes até a primeira semana de abril. "O tempo está estabilizado. Não terá chuvas fortes. No máximo, algumas chuvas isoladas", afirmou.

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Com o mês de março se aproximando do fim, ele explicou que choveu "dentro do limite" para o período. "Em quatro das nossas cinco estações registramos uma quantidade até um pouco mais baixa para o mês de março. Somente uma, a de Águas Emendadas (em Planaltina), registrou 300 mm, aumento de quase 35% do que era esperado", finalizou.