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Carro sai da pista e cai em vala no Lago Norte

Veículo caiu em uma vala na Estrada Parque Paranoá, no Lago Norte. Motorista e passageiros não se feriram

Carro sai da pista e cai em Vala no Lago Norte - (crédito: CBMDF)
Carro sai da pista e cai em Vala no Lago Norte - (crédito: CBMDF)

Um carro saiu da pista e foi parar em uma vala na manhã deste sábado (28/3). O acidente ocorreu no Setor de Mansões Lago Norte MI 05, na Estrada Parque Paranoá.

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O veículo, um Volkswagen Gol de cor prata, foi encontrado dentro da vala. A motorista e o passageiro já estavam fora do automóvel quando o socorro chegou. Segundo informações, ambos estavam conscientes, orientados e não apresentavam ferimentos, não sendo necessário atendimento médico.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h14 e enviou duas viaturas para a ocorrência. No local, foram adotadas medidas para evitar riscos, como a estabilização do veículo e a prevenção contra incêndio.

O carro foi retirado da vala com o uso de equipamento apropriado. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. 

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 28/03/2026 14:13
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