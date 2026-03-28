Carro sai da pista e cai em vala no Lago Norte

Um carro saiu da pista e foi parar em uma vala na manhã deste sábado (28/3). O acidente ocorreu no Setor de Mansões Lago Norte MI 05, na Estrada Parque Paranoá.
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O veículo, um Volkswagen Gol de cor prata, foi encontrado dentro da vala. A motorista e o passageiro já estavam fora do automóvel quando o socorro chegou. Segundo informações, ambos estavam conscientes, orientados e não apresentavam ferimentos, não sendo necessário atendimento médico.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h14 e enviou duas viaturas para a ocorrência. No local, foram adotadas medidas para evitar riscos, como a estabilização do veículo e a prevenção contra incêndio.
O carro foi retirado da vala com o uso de equipamento apropriado. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.
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