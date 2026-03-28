PM apreende 7,5 mil cigarros eletrônicos no Gama

Uma carga irregular de cigarros eletrônicos foi apreendida na noite da última sexta-feira (27/3), na DF-290, na região do Gama, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, a operação teve início após uma denúncia anônima indicar que um caminhão, vindo de outro estado com destino ao DF, estaria transportando material ilícito.

Com base nas informações, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o veículo no momento em que acessava a rodovia. Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com o motorista. No entanto, ao vistoriarem a carroceria do caminhão, os policiais encontraram diversas caixas de papelão lacradas, que estavam encobertas por uma lona. Ao abrirem o material, foi constatado que se tratava de uma grande quantidade de cigarros eletrônicos, cuja comercialização é proibida no Brasil.

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O condutor informou que havia sido contratado apenas para realizar o transporte da carga e não apresentou documentação regular nem comprovou a origem dos produtos. Ao todo, foram apreendidos cerca de 7.500 cigarros eletrônicos e aproximadamente 400 caixas de essências. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 800 mil.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado, junto com o veículo e a carga apreendida, à Polícia Federal, que ficará responsável pelas investigações e demais procedimentos.