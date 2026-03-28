Incêndio atinge carro em estacionamento de UPA em Vicente Pires

Um carro pegou fogo na manhã deste sábado (28/3), na Rua 10, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h28 e mobilizou duas viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegar ao local, os militares encontraram um Ford Fiesta vermelho em chamas no estacionamento da unidade de saúde, com grande emissão de fumaça. As equipes iniciaram o combate ao incêndio utilizando espuma como agente extintor e conseguiram apagar completamente o fogo.

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Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura no local com o objetivo de verificar a presença de possíveis vítimas, mas ninguém foi encontrado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para a ocorrência. Segundo informações repassadas no local, o proprietário do veículo não soube informar as causas do incêndio.