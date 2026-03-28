InícioCidades DF
Incêndio

Incêndio atinge carro em estacionamento de UPA em Vicente Pires

Veículo pegou fogo em frente à unidade de saúde da Vicente Pires; chamas foram controladas pelos bombeiros

Carro pegou fogo em Vicente Pires - (crédito: CMBDF)
Carro pegou fogo em Vicente Pires - (crédito: CMBDF)

Um carro pegou fogo na manhã deste sábado (28/3), na Rua 10, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h28 e mobilizou duas viaturas para atender à ocorrência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao chegar ao local, os militares encontraram um Ford Fiesta vermelho em chamas no estacionamento da unidade de saúde, com grande emissão de fumaça. As equipes iniciaram o combate ao incêndio utilizando espuma como agente extintor e conseguiram apagar completamente o fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura no local com o objetivo de verificar a presença de possíveis vítimas, mas ninguém foi encontrado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para a ocorrência. Segundo informações repassadas no local, o proprietário do veículo não soube informar as causas do incêndio.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 28/03/2026 13:53
SIGA
x