InícioCidades DF
ACIDENTE

Motorista foge após atropelar cadeirante no Paranoá

Vítima foi socorrida pelo CBMDF e levada a hospital. O motorista não foi localizado

O acidente ocorreu em uma via do Paranoá - (crédito: Tony Oliveira/Agencia Brasília)
O acidente ocorreu em uma via do Paranoá - (crédito: Tony Oliveira/Agencia Brasília)

Um motorista fugiu após atropelar um cadeirante no Paranoá, na tarde deste sábado (28/3). O acidente ocorreu em frente à Administração Regional, na quadra 8, conjunto 2.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a equipe foi acionada às 15h41 e mobilizou duas viaturas de socorro. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima, um homem cadeirante, caída ao solo após ser atingida por um veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os socorristas iniciaram os protocolos de atendimento a vítimas de trauma. Em seguida, o paciente foi imobilizado e encaminhado a um hospital de referência. O veículo envolvido no atropelamento não foi localizado. 

A via precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento, e a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada. Até o momento, o CBMDF não possui informações sobre a dinâmica do acidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 28/03/2026 19:27
SIGA
x