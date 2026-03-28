Motorista foge após atropelar cadeirante no Paranoá

O acidente ocorreu em uma via do Paranoá - (crédito: Tony Oliveira/Agencia Brasília)

Um motorista fugiu após atropelar um cadeirante no Paranoá, na tarde deste sábado (28/3). O acidente ocorreu em frente à Administração Regional, na quadra 8, conjunto 2.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a equipe foi acionada às 15h41 e mobilizou duas viaturas de socorro. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima, um homem cadeirante, caída ao solo após ser atingida por um veículo.

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Os socorristas iniciaram os protocolos de atendimento a vítimas de trauma. Em seguida, o paciente foi imobilizado e encaminhado a um hospital de referência. O veículo envolvido no atropelamento não foi localizado.

A via precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento, e a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada. Até o momento, o CBMDF não possui informações sobre a dinâmica do acidente.