Terracap inicia venda de lotes para regularização em Vicente Pires

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, a Terracap, deu início ao processo de regularização fundiária do Trecho 2 de Vicente Pires com a publicação do Edital nº 03/2026. Nesta etapa, 738 imóveis residenciais estão disponíveis para venda direta, permitindo que moradores regularizem a situação dos terrenos e obtenham a escritura.

Os ocupantes têm até o dia 30 de abril para apresentar propostas de compra ou concessão. O edital com informações detalhadas, como endereços, tamanhos dos lotes e valores, está disponível no site da Terracap. Também é possível fazer o atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

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Os preços dos terrenos começam em cerca de R$ 42 mil para lotes de 125,73 m², o que corresponde a aproximadamente R$ 212 por metro quadrado. Quem optar pelo pagamento à vista pode receber um desconto de 25% sobre o valor total.

Para quem prefere parcelar, há a possibilidade de pagamento em até 360 meses, o equivalente a 30 anos. Além disso, a taxa de juros foi reduzida pela metade, passando de 0,4% para 0,2% ao mês nos lotes unifamiliares.

Os moradores também podem utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra. Nesse caso, é necessário indicar essa opção no momento da proposta. Após a assinatura do contrato, o ocupante terá até 180 dias para obter o habite-se do imóvel e iniciar o processo junto a um banco autorizado.

O edital ainda prevê situações de interesse social. Famílias com renda de até cinco salários mínimos, que ocupem imóveis de até 250 m² e atendam aos critérios legais, podem ser incluídas na regularização fundiária de interesse social. Nesses casos, o processo será encaminhado à Codhab-DF, com possibilidade de regularização por meio de doação, conforme a legislação.

Desde 2019, a região de Vicente Pires recebeu cerca de R$ 500 milhões em investimentos públicos, com melhorias em drenagem, pavimentação, iluminação, calçadas e sinalização. A área foi dividida em quatro partes, sendo que os trechos 1 e 3 já estão praticamente concluídos, enquanto os trechos 2 e 4 foram incorporados mais recentemente ao patrimônio da Terracap.

As propostas podem ser enviadas presencialmente na sede da Terracap ou de forma online, pelo site ou aplicativo da agência. Também há atendimento por telefone e chat para tirar dúvidas.

Entre os residenciais incluídos no edital estão Fênix, Palmeiras, Porto Vitória, Recanto Mineiro, Cezzane, Via Nobre, Eldorado, JK, Porto das Vitórias, Morada Nova, Ipê, Lua Cheia, Portinary, Porto Belo, Athenas, Capri, Alphaville, Cândido Portinari, Girassóis, Portinari e Metropolitan.