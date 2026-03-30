Descida do Colorado é liberada após engavetamento envolvendo 13 veículos

A pista da descida do Colorado, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia Norte), onde um grande engavetamento deixou oito feridos na manhã desta segunda-feira (30/3), foi, enfim, liberada por volta das 9h. O sinistro de trânsito se deu após um caminhão carregado de ração perder o controle e bater em 12 carros, interditando a via na BR-020, em direção ao Plano Piloto.

Não houve mortes, mas oito vítimas — cinco mulheres e três homens — foram transportadas a unidades de saúde próximas. Elas estão conscientes e orientadas, mas tiveram escoriações leves, queixaram-se de dores no peito e passarão por avaliação médica.

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Várias viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estiveram no local para realizar os atendimentos. Imagens compartilhadas pelo socorro mostraram um Fiat Uno vermelho completamente destruído, situação que demandou o trabalho de desencarceramento.

A interdição durou ao menos 3 horas. Os motoristas e passageiros de ônibus que aguardavam a pista ser liberada chegaram a descer dos veículos. Diante do longo congestionamento, a solução foi pegar o retorno, sentido Planaltina, para fazer o balão pelo viaduto do Taquari e seguir pela marginal, onde apenas uma faixa estava liberada. Segundo relatos, o engarrafamento chegou até a Estância, em Planaltina.

Veja o vídeo: