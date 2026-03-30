Motorista perde controle de van e derruba poste de iluminação

Um motorista conduzindo uma van branca perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de iluminação pública, derrubando-o no meio da pista Elmo Serejo, no sentido Ceilândia, por volta das 15h40 desta segunda-feira (30/3).

Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram chamadas para socorrer o motorista, que foi encontrado consciente e reclamando apenas de uma dor no pescoço. O condutor, que não teve a identidade revelada, negou transporte ao hospital.

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Segundo os bombeiros, nenhuma outra pessoa ficou ferida e nenhum outro veículo foi atingido pelo poste, sendo registrados apenas danos materiais. Por conta da batida e do poste caído, o trânsito da via apresentou engarrafamento. O estudante Leonardo Rodrigues, 22 anos, afirmou que o congestionamento chega até a EPTG, via anterior ao túnel. “É uma situação complicada. Taguatinga apresenta via para quase todo lugar do DF”, disse. O local ficou aos cuidados do Detran/DF.

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A CEB Ipes — responsável pela gestão, manutenção e modernização da iluminação pública — informou que uma equipe foi enviada para cuidar da retirada do poste e dos destroços da via. Segundo o Detran/DF "agentes de trânsito permanecem no local para garantir a segurança viária e orientar os condutores, enquanto a Companhia Energética de Brasília (CEB) realiza a retirada do poste danificado".