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Trânsito

Motorista perde controle de van e derruba poste de iluminação

Condutor se queixou apenas de uma dor no pescoço, negando o transporta ao hospital. Equipes da CEB Ipes atuaram no local para retirar o poste da pista

Motorista colidiu com poste na saída do Túnel Rei Pelé sentido Ceilândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Motorista colidiu com poste na saída do Túnel Rei Pelé sentido Ceilândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista conduzindo uma van branca perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de iluminação pública, derrubando-o no meio da pista Elmo Serejo, no sentido Ceilândia, por volta das 15h40 desta segunda-feira (30/3). 

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Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram chamadas para socorrer o motorista, que foi encontrado consciente e reclamando apenas de uma dor no pescoço. O condutor, que não teve a identidade revelada, negou transporte ao hospital. 

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Segundo os bombeiros, nenhuma outra pessoa ficou ferida e nenhum outro veículo foi atingido pelo poste, sendo registrados apenas danos materiais. Por conta da batida e do poste caído, o trânsito da via apresentou engarrafamento. O estudante Leonardo Rodrigues, 22 anos, afirmou que o congestionamento chega até a EPTG, via anterior ao túnel. “É uma situação complicada. Taguatinga apresenta via para quase todo lugar do DF”, disse. O local ficou aos cuidados do Detran/DF. 

A CEB Ipes — responsável pela gestão, manutenção e modernização da iluminação pública — informou que uma equipe foi enviada para cuidar da retirada do poste e dos destroços da via. Segundo o Detran/DF "agentes de trânsito permanecem no local para garantir a segurança viária e orientar os condutores, enquanto a Companhia Energética de Brasília (CEB) realiza a retirada do poste danificado".

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 30/03/2026 19:52
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