Guilherme Machado, presidente do Correio, aponta Ceilândia como potência regional

Na abertura do CB.Debate — Ceilândia em Movimento, o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, celebrou a maturidade da maior região administrativa do Distrito Federal. Ao dar as boas-vindas aos convidados e painelistas na manhã desta terça-feira (31/3), Machado pontuou a transformação histórica da cidade, que completa 55 anos consolidada como uma força econômica e cultural indispensável para a capital e para o Brasil central.

Para o presidente do jornal, o evento é uma oportunidade dupla: festejar o aniversário da região e, sobretudo, projetar os próximos passos de seu desenvolvimento. "Ceilândia começa como uma invasão e se torna hoje a potência que é. Uma potência empresarial e cultural, com pessoas realmente relevantes para nossa sociedade que nasceram ou foram criadas lá", afirmou Guilherme.

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Machado destacou que a escolha de sediar o debate no Correio reforça o compromisso do veículo em ser o palco para discussões que impactam a vida do cidadão. Ele ressaltou a presença de grandes empresários e políticos de destaque que compõem a história da cidade e que estão presentes para contribuir com o diálogo. "Temos vários nomes importantes aqui que têm muito a falar. O objetivo é discutir o futuro e celebrar essa trajetória de sucesso", afirmou, dando início oficial ao ciclo de painéis.

O CB.Debate

Ceilândia em Movimento ocorre na sede do Correio Braziliense e celebra os 55 anos da maior região administrativa do DF. O evento reúne lideranças políticas, do setor produtivo e da cultura para discutir o futuro da cidade, com cobertura completa em tempo real pelo site e redes sociais do jornal.

Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.