Égua é resgatada após cair em cisterna na Chapadinha em Brazlândia

Uma égua foi resgatada após cair em uma cisterna no Setor de Chácaras, Condomínio Amigos do Cavalo, na Chapadinha, em Brazlândia. O animal encontrava-se bem, sem sinais aparentes de lesões.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (30/3), às 20h16, e encaminhou uma viatura de socorro para atendimento à ocorrência. No local, as equipes de bombeiros encontraram uma égua jovem no interior de uma cisterna abandonada e sem proteção.

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Para a retirada, a corporação montou um sistema multiplicador de força com o uso de tripé. Um bombeiro desceu até o interior da cisterna e realizou as amarrações no animal, enquanto o restante da equipe, em solo, efetuava o içamento. Após a retirada do equino, o animal foi deixado aos cuidados do proprietário.