Rose Rainha recorda infância em Ceilândia e exalta empreendedorismo da cidade

Com a mesma idade de Ceilândia, a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, resgatou memórias da sua criação na maior região administrativa do DF, no CB.Debate — Ceilândia em Movimento. Filha de pioneiros mineiros, Rose recordou os primeiros anos na Vila Esperança e a remoção para a Ceilândia, onde viu a família erguer o próprio lar com determinação. Entre lembranças de pés sujos de terra vermelha e fogueiras para combater o frio, ela destacou como a convivência com vizinhos de todo o Brasil a ensinou a valorizar a diversidade cultural.

A trajetória de Rose também revela um despertar precoce para os negócios. Durante a sua fala, ela recordou o primeiro empreendimento, aos 7 anos de idade: vender chuchus colhidos no quintal de casa para um verdurão local. "A Ceilândia deu-me a oportunidade de crescer, de estudar e de dizer que sou forte, que enfrento desafios e não sou menor do que ninguém. Foi ali que forjei a minha personalidade", afirmou a superintendente, que ainda mencionou a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia como uma de suas primeiras referências políticas.

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Rose Rainha também abordou os preconceitos enfrentados durante a adolescência por morar na cidade, reforçando que sempre respondeu com altivez sobre as suas origens. Hoje, à frente do Sebrae, ela vê como missão retribuir o que recebeu da região, oferecendo capacitação para o forte comércio local. "As pessoas da Ceilândia são empreendedoras por natureza. É um privilégio aliar o meu trabalho à entrega de melhores condições para os empresários da minha cidade", concluiu, ressaltando que o vínculo permanece vivo, visto que a sua filha atende como médica na mesma casa onde Rose cresceu.

CB.Debate

Ceilândia em Movimento ocorre na sede do Correio Braziliense e celebra os 55 anos da maior região administrativa do DF. O evento reúne lideranças políticas do setor produtivo e da cultura para discutir o futuro da cidade, com cobertura completa em tempo real pelo site e redes sociais do jornal.

Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.