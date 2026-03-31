Para Marcelo Café, produtor de Ceilândia, poesia e vivência andam juntas

A Ceilândia que pulsa através da arte e do pertencimento subiu ao palco do auditório do Correio Braziliense na manhã desta terça-feira (31/3). Representando o setor cultural no CB.Debate — Ceilândia em Movimento, o cantor, compositor e produtor Marcelo Café destaca que a celebração dos 55 anos da região administrativa ganha uma camada especial de legitimidade quando discutida por seus próprios realizadores.

Para o artista, que recentemente lançou o clipe da música Ceilândia Uber, vencedora do festival Canta Ceilândia, o evento promove uma "confluência de possibilidades" entre a periferia e o centro. "A gente já sabe do tamanho e da grandeza que a Ceilândia é. Mas a gente falando sobre isso por nós, sendo moradores e realizadores, tem um outro significado. Traz uma outra forma de olhar a cidade pela voz de quem faz ela acontecer", afirma Café.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vivência que vira verso

Com uma trajetória intrinsecamente ligada às ruas da maior cidade do Distrito Federal, Marcelo enfatiza que sua obra é um reflexo direto do território que habita. "Não existe escrita, canto ou poesia que não seja atravessada pela vivência. O que você escreve e canta é aquilo que você vive", pontua. Sobre a participação no debate sediado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), o músico ressaltou o simbolismo do encontro: "É uma honra estar aqui com pessoas que são pertencentes da cidade, neste espaço que é um patrimônio, o Correio. De alguma forma, mesmo sendo distante do centro, fazemos parte desse conjunto e nos encontramos aqui para esse processo".

Fique por dentro

O CB.Debate — Ceilândia em Movimento acontece na sede do Correio Braziliense, celebrando os 55 anos da maior região administrativa do DF. O evento reúne lideranças políticas, do setor produtivo e da cultura para discutir o futuro da cidade, com cobertura completa em tempo real pelo site e redes sociais do jornal.

Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.