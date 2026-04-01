Celina Leão determina afastamento de dirigentes do BRB

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou o afastamento dos dirigentes citados em relatório técnico relacionado ao Banco de Brasília (BRB). A medida, segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), busca garantir a transparência e a lisura das apurações em andamento.

De acordo com o Executivo local, a decisão "não representa qualquer antecipação de julgamento e respeita o direito ao contraditório e à ampla defesa dos envolvidos". O objetivo é assegurar que as investigações ocorram "com independência, sem interferências, e com total responsabilidade institucional".

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Em nota, a governadora reafirmou que o compromisso da gestão é com a verdade dos fatos, a proteção das instituições públicas e a manutenção da confiança da população. O afastamento, ainda segundo o governo, é uma medida preventiva e necessária diante da relevância do caso e da necessidade de preservar a credibilidade dos processos de apuração.

Retrospecto

Em movimento de aproximação com o governo federal, Celina Leão afirmou estar em diálogo com a União e fez um apelo direto à Caixa Econômica Federal para que colabore com a recuperação da instituição.

Durante agenda oficial nesta quarta-feira (1º/4), a governadora destacou que um eventual apoio federal seria um gesto importante para Brasília. “Seria muito positivo para mostrar que se fala uma coisa e se faz o que se fala, sem revanchismo”, afirmou.

No mesmo dia, Celina também anunciou a retirada da Serrinha do Paranoá do plano de capitalização do BRB. A proposta previa a transferência da área, de 716 hectares, como forma de reforço patrimonial do banco. Com a mudança, o governo decidiu destinar o espaço à criação de um parque de preservação ambiental, recuando da estratégia anterior.



