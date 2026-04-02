Capotagem e colisão nas pistas do DF deixam feridos na manhã desta quinta

Mercedes-Benz carregada com soja capotou na área verde fora da pista - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou em dois sinistros de trânsito que resultaram em feridos na manhã desta quinta-feira (2/4). O primeiro registro ocorreu às 7h05, na DF-130, em Planaltina, onde uma carreta Mercedes-Benz carregada com soja sofreu uma capotagem próximo ao balão da rodovia. O veículo articulado parou lateralizado na área verde fora da pista e, embora a carga tenha se espalhado pelo local, o tráfego não precisou ser interrompido.

O motorista foi encontrado fora da cabine, consciente e orientado, mas apresentava dores intensas no pé direito. Após ser imobilizado pelas equipes de socorro, ele foi transportado a uma unidade hospitalar, enquanto os militares realizavam a estabilização do caminhão para evitar riscos de incêndio. A cena ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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Motociclista foi imobilizado e transportado para um hospital de referência (foto: Divulgação/CBMDF)

Pouco mais de uma hora depois, às 8h15, as guarnições foram acionadas para atender a uma colisão entre um Renault Kwid e uma motocicleta Honda CB na QNP 12, no Setor P Sul, em Ceilândia. No local, o motociclista recebeu atendimento conjunto dos bombeiros e do SAMU, seguindo os protocolos de trauma devido a escoriações pelo corpo. Ele foi estabilizado e encaminhado a um hospital de referência da região para avaliação médica.

O condutor do carro não sofreu ferimentos e dispensou atendimento. Para garantir a segurança dos socorristas durante a operação, uma faixa da via P2 precisou ser interditada. A Polícia Militar (PMDF) assumiu a guarda do local e, assim como no caso de Planaltina, ainda não há informações confirmadas sobre a dinâmica que causou os sinistros.