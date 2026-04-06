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Desocupação

DF Legal realiza segunda remoção em Água Quente em menos de 40 dias

Equipes da Secretaria DF Legal retornaram ao local em menos de 40 dias para realizar novas derrubadas de construções ilegais

Nova operação focou em construções novas, que foram erguidas recentemente - (crédito: Divulgação/DF Legal)
Nova operação focou em construções novas, que foram erguidas recentemente - (crédito: Divulgação/DF Legal)

A Secretaria DF Legal realizou, nesta segunda-feira (6/4), a derrubada de casas e instalações irregulares na região de Água Quente. Segundo a secretaria, essa foi a segunda ação realizada na Região Administrativa em menos de 40 dias. A primeira foi em fevereiro deste ano. 

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As casas estavam em uma região de condomínio irregular. A secretaria informou que, na primeira operação, já havia uma grande guarita e muros utilizados para delimitar lotes, além de construções feitas por cima de nascentes. Na ocasião, foram removidas duas edificações desabitadas, duas bases de concreto, 150 metros de muro feito em alvenaria e 300 metros de cerca. 

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Veja fotos da operação:

  • Novas construções foram identificadas por monitoramento feito por drones
    Novas construções foram identificadas por monitoramento feito por drones Divulgação/DF Legal
  • Muros, cercas e novas edificações foram demolidas
    Muros, cercas e novas edificações foram demolidas Divulgação/DF Legal
  • Essa operação foi a segunda em menos de 40 dias realizadas na região de Água Quente
    Essa operação foi a segunda em menos de 40 dias realizadas na região de Água Quente Divulgação/DF Legal

Na segunda operação, realizada nesta segunda, foram demolidas seis estruturas em alvenaria, cerca de dois quilômetros de cercas e 11 postes de energia clandestina. A volta das equipes de demolição foi motivada após o monitoramento da pasta, que identificou novas aberturas de ruas, novas construções e novas demarcações de lotes. 

Para o monitoramento, a DF Legal utilizou tecnologia, como drones, imagens de satélite e sistemas de monitoramento de água e território. Segundo a pasta, somente entre janeiro e fevereiro, 84 operações em todo o DF foram realizadas para coibir ocupações irregulares.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/04/2026 18:59
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