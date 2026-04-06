Fiscalização flagra 49 motoristas alcoolizados no DF durante o feriado

Foram realizados 433 testes de etilômetro em apenas três dias - (crédito: Divulgação / Detran-DF)

Operações de fiscalização realizadas entre sexta-feira (3/4) e domingo (5/4) resultaram na autuação de 49 motoristas por dirigirem sob efeito de álcool no Distrito Federal. O Departamento de Trânsito (Detran-DF), com apoio da Polícia Militar, autuou condutores em regiões como Brazlândia, Plano Piloto, Recanto das Emas e São Sebastião.

Ao todo, foram realizados 433 testes de etilômetro. Entre os autuados, um condutor apresentou índice alcoólico que configura crime de trânsito e foi encaminhado à delegacia.

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Além dos casos de embriaguez ao volante, os agentes flagraram 28 motoristas dirigindo sem habilitação, oito veículos com escapamento irregular e outras 56 infrações diversas.

Em São Sebastião, na noite de domingo, um automóvel com registro de roubo ou furto foi recuperado. O motorista foi detido e levado à delegacia.