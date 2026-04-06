Postos do DF estão sem vacina contra Covid-19

Os postos de saúde do Distrito Federal ficaram sem vacinas contra a Covid-19 para o público adulto nesta segunda-feira (6/4). A falta de doses levou à dispensa de cidadãos que procuraram atendimento nas unidades de imunização ao longo do dia.

A Secretaria de Saúde confirmou que o estoque foi completamente zerado devido à alta demanda. Segundo o órgão, uma nova remessa já foi recebida e passa pelo processo de descongelamento antes de ser distribuída.

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Em nota, a pasta explicou a situação: “A Secretaria de Saúde informa que, devido à alta procura, o estoque foi todo utilizado. Foi recebida uma nova remessa da vacina contra Covid-19 disponibilizada pelo Ministério da Saúde. A vacina está passando pelo processo de descongelamento, e a previsão é que os postos serão reabastecidos até quinta-feira (09/4)”.

Procurado, o Ministério da Saúde afirmou, ao Correio, que o envio de vacinas segue regular em todo o país. Segundo a pasta, mais de 24 milhões de doses foram distribuídas em 2025, e, em 2026, já foram encaminhadas mais de 4,1 milhões, sendo 92.710 destinadas ao DF.

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“O quantitativo é suficiente para atender a população-alvo definida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A logística de distribuição é coordenada pelo PNI, que encaminha os imunizantes às Secretarias Estaduais de Saúde, as quais são responsáveis pelo repasse aos municípios e aos serviços de saúde de sua rede, observados os critérios técnicos e operacionais”.