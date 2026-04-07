TJDFT homenageia desembargador Jair Soares por 50 anos de serviço público

Solenidade está marcada para dia 22 de abril, às 16h, no Pleno da Corte - (crédito: TJDFT/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) homenageou, na tarde dessa segunda-feira (6/4), o desembargador Jair Soares com a medalha de 50 anos de serviço público. A honraria foi entregue pelo presidente da Corte, Waldir Leôncio Júnior, em cerimônia realizada no gabinete da Presidência.

Durante a solenidade, o presidente destacou que a medalha simboliza não apenas o tempo de atuação, mas uma carreira pautada pela ética, responsabilidade e compromisso com a sociedade. “Embora simples, essa cerimônia é coroada de muito mérito”, afirmou.

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O 1º vice-presidente do TJDFT, Roberval Belinati, também ressaltou o significado da homenagem. Segundo ele, celebrar cinco décadas de serviço público representa reconhecer uma vida dedicada ao interesse coletivo e ao fortalecimento das instituições.

Emocionado, Jair Soares agradeceu a homenagem e relembrou sua trajetória profissional, iniciada como datilógrafo até alcançar o cargo de desembargador. Atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), ele destacou o significado da honraria. “Confere sentimento de que, com todas as limitações e defeitos, prestei alguma contribuição ao cidadão, único destinatário dos serviços dos servidores públicos”, disse.

A medalha de 50 anos de serviço público foi instituída em 1961 e é concedida a servidores que completam cinco décadas de atuação sem faltas graves, reconhecendo dedicação e contribuição relevante à administração pública.

Jair Soares deve assumir a presidência do TJDFT em 22 de abril, em solenidade marcada para às 16h, no Pleno da Corte.