Homem de 50 anos morre atropelado na DF-459, no sentido Ceilândia

Um homem de aproximadamente 50 anos, ainda não identificado, morreu após ser atingido por um carro de passeio na DF-459, no sentido Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência e enviou duas viaturas ao local, mas, ao chegarem, as equipes encontraram a vítima já sem sinais vitais. Após a avaliação da cena e o isolamento da área, o óbito foi declarado após regulação médica, uma vez que os ferimentos foram considerados incompatíveis com a vida.

O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 21h45 desta segunda-feira (6/4). Segundo os bombeiros, o homem não portava documentos de identificação no momento do atropelamento. O condutor do veículo envolvido não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico, permanecendo no ponto do acidente durante todo o trabalho das equipes de resgate.

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As polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF) foram acionadas para realizar a perícia e a guarda do corpo. Até o momento, a dinâmica do atropelamento permanece desconhecida. O caso segue sob investigação das autoridades competentes para determinar as circunstâncias da colisão fatal na rodovia distrital.