Homem fica preso sob caminhão após ser atropelado na Ceilândia

Um homem ficou preso sob um caminhão após ser atropelado na QNN 22, Cj A, Guariroba, em Ceilândia, na tarde desta terça-feira (7/4). O jovem foi resgatado em operação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que mobilizou cinco viaturas e uma aeronave de resgate.

Ao chegarem ao local, os socorristas imobilizaram o paciente, conforme os procedimentos preconizados, e o retiraram de baixo do veículo. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de referência da região, para cuidados médicos especializados.

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Durante a operação, a via foi interditada para manter a segurança dos socorristas e da vítima. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para realizar o controle do local.

O condutor do caminhão também foi avaliado, mas não houve necessidade de encaminhamento hospitalar.