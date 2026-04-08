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Necropsia de onça-parda ajudará a entender saúde da fauna local

Animal jovem de aproximadamente um ano, fêmea, com peso estimado de 20kg a 25kg, morreu após colisão na L4 Norte. Saiba o que fazer caso aviste animais silvestres em risco de atropelamento

Onça-parda morreu atropelada na L4 Norte, perto da UnB - (crédito: Divulgação/PMDF)
Onça-parda morreu atropelada na L4 Norte, perto da UnB - (crédito: Divulgação/PMDF)

O atropelamento de uma onça-parda na L4 Norte, nas proximidades da Universidade de Brasília (UnB), reacendeu o debate sobre a convivência entre a fauna silvestre e a expansão urbana no Distrito Federal. O animal, uma fêmea jovem com idade estimada em menos de um ano, morreu no local após ser atingido por um carro na noite desta segunda-feira (6/4). 

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O sinistro ocorreu quando o condutor do veículo foi surpreendido pelo animal que saltou da vegetação em direção à pista. Ele disse que não teve tempo para desviar e acabou colidindo. O motorista, que não se feriu, permaneceu no local e acionou o socorro ambiental.

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Ainda não há confirmação de que se trata da mesma onça avistada no Lago Norte no fim de semana
Ainda não há confirmação de que se trata da mesma onça avistada no Lago Norte no fim de semana (foto: Divulgação/PMDF)

A proximidade do acidente com a QL 13 do Lago Norte levantou a hipótese de que esta seja a mesma onça avistada por moradores no último fim de semana, cujos vídeos nas redes sociais causaram apreensão na comunidade. Embora as características físicas coincidam com os relatos recentes, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) ressalta que apenas o cruzamento de dados técnicos poderá confirmar se o animal morto era o mesmo que vinha sendo monitorado.

O corpo foi recolhido pelo órgão e encaminhado ao Hospital Veterinário da UnB (HVET), onde passa por exames detalhados para elucidar as causas da morte e registrar informações científicas sobre a espécie na região.

Onça-parda foi atropelada por um carro de passeio na noite da última segunda
Onça-parda foi atropelada por um carro de passeio na noite da última segunda (foto: Divulgação/PMDF)

De acordo com o professor Márcio Botelho de Castro, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UnB, os procedimentos técnicos já estão em curso. "O cadáver foi entregue para que fosse feita uma necropsia, visando a elucidar as alterações encontradas que resultaram na morte, assim como registrar informações biológicas e científicas importantes", explicou o docente.

A análise preliminar, baseada no porte, peso (estimado entre 20 kg e 25 kg) e na dentição, confirmou que se trata de um espécime juvenil com pelagem padrão. Os dados coletados pela universidade serão fundamentais para entender a saúde da fauna local e a viabilidade desses felinos nos fragmentos florestais que cercam o Plano Piloto.

Habitat

A fragmentação de habitat é, segundo o BPMA, a principal causa para esses encontros fatais. Com o avanço das construções e a interrupção de corredores ecológicos, animais de grande porte e com ampla área de deslocamento, como a onça-parda, acabam sendo forçados a atravessar rodovias de alta velocidade em busca de alimento, água ou novos territórios.

O BPMA reforça que, apesar de não ser uma ocorrência cotidiana, registros esporádicos em áreas próximas a parques e reservas são esperados no DF. A orientação para a população é nunca tentar a aproximação e acionar imediatamente os órgãos ambientais ao identificar a presença de grandes felinos em áreas urbanas.

Orientações

Caso aviste animais silvestres correndo risco de atropelamento, é crucial seguir os seguintes passos para evitar acidentes e salvar vidas:

  • Parar em local seguro: nunca pare o veículo no meio da estrada, procure um local seguro para estacionar;
  • Sinalizar o local: use triângulos, cones ou outros sinalizadores de trânsito para alertar os demais motoristas;
  • Não se aproxime do animal: animais feridos podem reagir de forma agressiva. Observe o animal de longe e repasse as informações aos socorristas;
  • Acione o BPMA no 190 para que a ocorrência seja gerada e o batalhão seja designado ao local. É importante informar a localização e a condição do animal, além dos dados pessoais para que os policiais consigam mais detalhes em tempo real;
  • Siga as orientações dadas pelos militares até a chegada da equipe de resgate.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 08/04/2026 05:00
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