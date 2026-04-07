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Falha técnica trava salários na Saúde e gera pagamento duplo a aposentados

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que trabalhou para reverter o bloqueio dos recursos e garantiu que "os valores já foram desbloqueados e depositados ao longo do dia"

Falha comprometeu salários na Saúde e gerou pagamento duplo a aposentados - (crédito: Sandro Araújo/ Agência Saúde DF)
Falha comprometeu salários na Saúde e gerou pagamento duplo a aposentados - (crédito: Sandro Araújo/ Agência Saúde DF)

Uma falha técnica na comunicação entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Banco de Brasília (BRB) comprometeu o pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (SES-DF) nesta terça-feira (7/4). O erro no processamento da folha resultou em um cenário de extremos: enquanto trabalhadores da ativa, especialmente os que utilizam portabilidade bancária, ficaram com as contas vazias, parte dos aposentados da pasta recebeu o provento em dobro.

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Em nota, a Secretaria de Saúde confirmou que a "inconsistência no processamento da folha de pagamento resultou em duplicidade de lançamentos exclusivamente para os aposentados". A pasta informou ainda que trabalhou durante o dia para reverter o bloqueio dos recursos e garantiu que "os valores já foram desbloqueados e depositados ao longo do dia", buscando tranquilizar os servidores que relataram apreensão nas redes sociais.

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O BRB, por sua vez, classificou o episódio como uma "inconsistência pontual no processamento de arquivos". Apesar dos relatos de atraso por parte dos funcionários da Saúde, a instituição financeira afirmou, em manifestação oficial, que "a situação foi prontamente tratada e já se encontra totalmente normalizada, sem impactos aos servidores".

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/04/2026 19:43 / atualizado em 07/04/2026 19:45
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