"Se não atrapalhar, já ajuda", diz Celina sobre apoio do governo federal ao BRB

"Se não atrapalhar, já ajuda muito", diz governadora sobre apoio do governo federal ao BRB - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse não saber se há necessidade ou previsão de de apoio do governo federal ao Banco de Brasília (BRB), mas indicou que a ausência de interferências já seria positiva para o cenário atual. “Eu não sei se existe necessidade, se eles vão fazer, mas eu acho que, se não atrapalhar, já ajuda muito”, afirmou.

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A chefe do Executivo defendeu a manutenção do diálogo institucional como principal caminho para lidar com a situação do banco. “A gente está sempre aberto ao diálogo. Acho que o diálogo é o que pode passar qualquer tipo de barreira contrária. Então, ele precisa acontecer entre as instituições”, destacou.

Auditoria

Na noite de terça-feira (7/4), o BRB informou ao mercado que concluiu a investigação independente relacionada à operação “Compliance Zero” e encaminhou o relatório final à Polícia Federal, que irá avaliar a existência de materialidade para a "adoção de eventuais medidas cabíveis".

O documento foi elaborado pelo escritório Machado Meyer Advogados, com apoio técnico da Kroll Associates Brasil Ltda.. Em comunicado, a instituição afirmou "que mantém o compromisso com a transparência e a governança, ressaltando que a divulgação de informações seguirá os limites legais de sigilo".

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A auditoria, contratada pelo próprio banco, já havia identificado “achados relevantes” em etapa preliminar, o que levou ao encaminhamento dos resultados às autoridades, incluindo o Banco Central.