Produção e comércio de carros estão em alta; confira lista dos mais vendidos

Mesmo com o endividamento das famílias em alta, o setor automotivo celebrou o aumento da produção e de venda de veículos no mês passado. Dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostram que foram emplacadas 269,5 mil unidades. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2013, indicando um forte desempenho no varejo automotivo.
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No acumulado do trimestre, as vendas chegaram a 625,2 mil veículos, uma alta de 13,3% em relação ao início de 2025. O aumento nos emplacamentos mostra que o consumo interno tem sustentado parte importante da recuperação do setor.
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Aqui no Distrito Federal, o clima também é de otimismo, com a abertura de novas lojas e de investimento na contratação de pessoal. No mês passado, por exemplo, a Denza, marca de luxo da BYD, inaugurou uma flagship nas proximidades do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, sob responsabilidade do Grupo Saga. "Brasília registrou o maior número de emplacamentos de veículos eletrificados do Brasil em 2025", disse o CEO do grupo Saga, Sérgio Maia, no dia da abertura da loja.
Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que reúne 58 associações de marcas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, motocicletas e máquinas agrícolas, presentes em 951 municípios, mostram os carros mais vendidos no Brasil no mês passado. Confira:
Mais emplacados
- 1º — Volkswagen Polo: 11.051
- 2º — Chevrolet Onix: 10.182
- 3º — Fiat Argo: 8.281
- 4º — Volkswagen Tera: 7.977
- 5º — Hyundai HB20: 7.713
- 6º — Volkswagen T-Cross: 7.622
- 7º — Fiat Mobi: 7.241
- 8º — BYD Dolphin Mini: 7.053
- 9º — Hyundai Creta: 6.674
- 10º — Renault Kwid: 6.454
Comerciais leves
- 1º — Fiat Strada: 16.706
- 2º — Fiat Toro: 5.091
- 3º — Volkswagen Saveiro: 4.876
- 4º — Toyota Hilux: 3.979
- 5º — Ford Ranger: 2.998
- 6º — Chevrolet S10: 2.625
- 7º — Fiat Fiorino: 2.412
- 8º — Ram Rampage: 2.198
- 9º — Chevrolet Montana: 1.576
- 10º — Renault Master: 1.106
Encontro no outlet
O Outlet Premium Brasília realiza, no próximo domingo, um encontro automotivo com mais de 300 veículos clássicos e modernos, em parceria com Ninuh Eventos, ND.BSB e Kazumi Garage. A iniciativa reforça a estratégia de shoppings e outlets de ampliar fluxo com eventos temáticos gratuitos, apostando em nichos de alta afinidade, como colecionadores e entusiastas de carros. Além da exposição, a programação inclui food trucks e atrações musicais, com foco em prolongar a permanência do público e impulsionar consumo no complexo.
Vitrine nacional
Brasília recebe, em 27 de abril, um seminário que pode reposicionar a execução do Programa Saúde na Escola (PSE) no país. Organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com o Instituto Idecace, o encontro reúne gestores e especialistas para apresentar uma metodologia baseada em indicadores e monitoramento contínuo. A proposta mira um gargalo histórico: transformar diretrizes intersetoriais em resultados mensuráveis. Com foco na eficiência do gasto público e segurança jurídica, a iniciativa tenta criar um padrão replicável para estados e municípios, ampliando o alcance e a efetividade das ações voltadas a estudantes da rede pública. O evento será realizado no Museu da República, a partir das 14h30.
23%
Percentual de conclusão das obras de expansão da Linha 1 do Metrô-DF em Samambaia, iniciadas em fevereiro do ano passado, até agora. O empreendimento inclui a construção das estações 35 e 36, além de três subestações retificadoras de energia (SRs). Atualmente, o projeto gera cerca de 760 empregos diretos e indiretos e conta com 60 equipamentos dedicados à execução das obras. O investimento total é de R$ 319 milhões.
Mercado de alimentos
A Embrapa realiza, entre 23 e 25 de abril, em Planaltina, a Feira Brasil na Mesa, iniciativa que busca dar tração econômica à biodiversidade alimentar brasileira. O evento reúne degustações, vitrines de produtos, seminários técnicos e rodadas de interação entre produtores, pesquisadores e agentes públicos, com foco em alimentos ainda pouco explorados comercialmente.
A proposta é posicionar frutas e insumos nativos, muitos oriundos da agricultura familiar e de comunidades tradicionais, como ativos com potencial de mercado, conectando pesquisa aplicada, políticas públicas e consumo. A feira conta com apoio de Apex e Sebrae, sinalizando interesse institucional em estruturar cadeias produtivas e ampliar oportunidades de exportação e agregação de valor.
Além de marcar os 53 anos da Embrapa, o evento funciona como vitrine para estratégias de diversificação da produção rural e inserção de novos produtos no mercado, em um momento de crescente demanda por alimentos sustentáveis e de origem rastreável.
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