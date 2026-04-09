Produção e comércio de carros estão em alta; confira lista dos mais vendidos

No acumulado do trimestre, as vendas chegaram a 625,2 mil veículos, uma alta de 13,3% em relação ao início de 2025 - (crédito: Agência Brasil)

Mesmo com o endividamento das famílias em alta, o setor automotivo celebrou o aumento da produção e de venda de veículos no mês passado. Dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostram que foram emplacadas 269,5 mil unidades. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2013, indicando um forte desempenho no varejo automotivo.

No acumulado do trimestre, as vendas chegaram a 625,2 mil veículos, uma alta de 13,3% em relação ao início de 2025. O aumento nos emplacamentos mostra que o consumo interno tem sustentado parte importante da recuperação do setor.

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Aqui no Distrito Federal, o clima também é de otimismo, com a abertura de novas lojas e de investimento na contratação de pessoal. No mês passado, por exemplo, a Denza, marca de luxo da BYD, inaugurou uma flagship nas proximidades do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, sob responsabilidade do Grupo Saga. "Brasília registrou o maior número de emplacamentos de veículos eletrificados do Brasil em 2025", disse o CEO do grupo Saga, Sérgio Maia, no dia da abertura da loja.

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que reúne 58 associações de marcas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, motocicletas e máquinas agrícolas, presentes em 951 municípios, mostram os carros mais vendidos no Brasil no mês passado. Confira:

Mais emplacados

1º — Volkswagen Polo : 11.051

: 11.051 2º — Chevrolet Onix : 10.182

: 10.182 3º — Fiat Argo : 8.281

: 8.281 4º — Volkswagen Tera : 7.977

: 7.977 5º — Hyundai HB20 : 7.713

: 7.713 6º — Volkswagen T-Cross : 7.622

: 7.622 7º — Fiat Mobi : 7.241

: 7.241 8º — BYD Dolphin Mini : 7.053

: 7.053 9º — Hyundai Creta : 6.674

: 6.674 10º — Renault Kwid: 6.454

Comerciais leves

1º — Fiat Strada : 16.706

: 16.706 2º — Fiat Toro : 5.091

: 5.091 3º — Volkswagen Saveiro : 4.876

: 4.876 4º — Toyota Hilux : 3.979

: 3.979 5º — Ford Ranger : 2.998

: 2.998 6º — Chevrolet S10 : 2.625

: 2.625 7º — Fiat Fiorino : 2.412

: 2.412 8º — Ram Rampage : 2.198

: 2.198 9º — Chevrolet Montana : 1.576

: 1.576 10º — Renault Master: 1.106

Encontro no outlet

O Encontro de Carros Clássicos e Modernos reunirá mais de 300 modelos de carros, entre antigos e contemporâneos (foto: Divulgação)

O Outlet Premium Brasília realiza, no próximo domingo, um encontro automotivo com mais de 300 veículos clássicos e modernos, em parceria com Ninuh Eventos, ND.BSB e Kazumi Garage. A iniciativa reforça a estratégia de shoppings e outlets de ampliar fluxo com eventos temáticos gratuitos, apostando em nichos de alta afinidade, como colecionadores e entusiastas de carros. Além da exposição, a programação inclui food trucks e atrações musicais, com foco em prolongar a permanência do público e impulsionar consumo no complexo.

Vitrine nacional

Brasília recebe, em 27 de abril, um seminário que pode reposicionar a execução do Programa Saúde na Escola (PSE) no país. Organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com o Instituto Idecace, o encontro reúne gestores e especialistas para apresentar uma metodologia baseada em indicadores e monitoramento contínuo. A proposta mira um gargalo histórico: transformar diretrizes intersetoriais em resultados mensuráveis. Com foco na eficiência do gasto público e segurança jurídica, a iniciativa tenta criar um padrão replicável para estados e municípios, ampliando o alcance e a efetividade das ações voltadas a estudantes da rede pública. O evento será realizado no Museu da República, a partir das 14h30.

23%

Percentual de conclusão das obras de expansão da Linha 1 do Metrô-DF em Samambaia, iniciadas em fevereiro do ano passado, até agora. O empreendimento inclui a construção das estações 35 e 36, além de três subestações retificadoras de energia (SRs). Atualmente, o projeto gera cerca de 760 empregos diretos e indiretos e conta com 60 equipamentos dedicados à execução das obras. O investimento total é de R$ 319 milhões.

Mercado de alimentos

A Embrapa realiza, entre 23 e 25 de abril, em Planaltina, a Feira Brasil na Mesa, iniciativa que busca dar tração econômica à biodiversidade alimentar brasileira. O evento reúne degustações, vitrines de produtos, seminários técnicos e rodadas de interação entre produtores, pesquisadores e agentes públicos, com foco em alimentos ainda pouco explorados comercialmente.

O Cozinha Show do Sebrae será instalado no Pavilhão Brasil na Mesa com a participação de chefs de cozinha, em um formato que transforma o preparo em um espetáculo, focando em técnicas, interação e sabor, restaurantes com cozinha aberta e eventos (foto: Divulgação)

A proposta é posicionar frutas e insumos nativos, muitos oriundos da agricultura familiar e de comunidades tradicionais, como ativos com potencial de mercado, conectando pesquisa aplicada, políticas públicas e consumo. A feira conta com apoio de Apex e Sebrae, sinalizando interesse institucional em estruturar cadeias produtivas e ampliar oportunidades de exportação e agregação de valor.

Além de marcar os 53 anos da Embrapa, o evento funciona como vitrine para estratégias de diversificação da produção rural e inserção de novos produtos no mercado, em um momento de crescente demanda por alimentos sustentáveis e de origem rastreável.