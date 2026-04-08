Farmácia Digital moderniza acesso a medicamentos de alto custo no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) lançou a Farmácia Digital, um novo sistema de gestão de medicamentos de alto custo que promete tornar a retirada mais ágil, organizada e acessível. A iniciativa deve beneficiar cerca de 50 mil pacientes da rede pública de saúde.

A plataforma utiliza o sistema Sismedex e monitora todo o ciclo do medicamento, desde a aprovação do pedido até a entrega. Integrada ao Cartão Nacional de Saúde, a ferramenta garante controle do histórico dos pacientes, evita duplicidades e contribui para que os tratamentos cheguem a quem precisa.

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Segundo o secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda, o sistema representa uma mudança na forma de atendimento. Ele destaca que a proposta é reduzir a burocracia e facilitar o acesso às informações, permitindo que o paciente acompanhe o processo e faça o agendamento da retirada de forma digital.

Além de melhorar o atendimento, o sistema adota um modelo 100% digital para a gestão de documentos, reduzindo o uso de papel e facilitando auditorias e o controle de estoque em tempo real. A plataforma também permite o acompanhamento clínico dos pacientes, com registro de consultas farmacêuticas e monitoramento dos tratamentos.

Neste primeiro momento, a Farmácia Digital atenderá pacientes que utilizam medicamentos como liraglutida e somatropina. A implantação será gradual nas farmácias de alto custo do DF, com treinamento de servidores e farmacêuticos para operar o novo sistema.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)